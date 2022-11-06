مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 11 - 2022

يحي أهالي الحسكة أربعينية الشهيدة زينب صاروخان الرئيسة المشتركة لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، ، في مزار الشهيد دجوار بمقاطعة الحسكة، الساعة 15.00 (مرفق بالفيديو والصور)

يحيي أهالي قامشلو أربعينه الشهيد يلماز شرو الرئيس المشترك لمكتب شؤون العدل والإصلاح في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو الساعة 15:00 مرفق (بالصور والفيديو)

أشار صحفيون في شمال وشرق سوريا، أن اعتقال الصحفيين في باكور (شمال كردستان) وتركيا يندرج ضمن سياسات كمّ الأفواه وكسر الأقلام الحرة التي تعارض سياسات الإبادة التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي بحق الشعب الكردي. (بالصور والفيديو)

العالم

قالت تقارير إن دولة الاحتلال التركي تعمل على جعل الشمال السوري المحتل بشكل كامل تحت السيطرة الأمنية لمرتزقة (جبهة النصرة) الفرع السوري لتنظيم القاعدة، فيما كشفت مصادر بأن الرئيس المصري مارس ضغطاً كبيراً في قمة الجزائر لإدانة التدخلات التركية في الدول العربية ما أحرج ذلك الجزائر، في حين تعثر مسار التطبيع بين القاهرة وأنقرة.

تستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، قمة الأمم المتحدة للمناخ اليوم الأحد، 6 تشرين الثاني، ولغاية 18 من الشهر نفسه، وفي ظل أزمة المناخ التي تهدد الكرة الأرضية، أكد خبراء ومسؤولون مصريون بأن الدول الكبرى والصراعات التي تمثل حرباً على البيئة هم وراء هذه الأزمة، ووضعواً حلولاً عديدة لها وأهمها الديمقراطية وإيقاف الحروب.

كردستان

أشار حقوقي إلى أن دولة الاحتلال التركي ملزمة بتطبيق نصوص معاهدات واتفاقات حظر الأسلحة الكيماوية في النزاعات المسلحة بعد المصادقة عليها عام 1992، موضحاً أن تستّر الديمقراطي الكردستاني على جرائم الاحتلال التركي يتم ضمن مخطط مدروس. (بالصور والفيديو)

المرأة

أكدت نساء عربيات وكرديات وشركسيات من منبج، تكثيفهن وتيرة النضال والمقاومة عبر تدريب ذواتهن والنساء ليكنّ على أتم الجاهزية للوقوف في وجه هجمات الاحتلال التركي والتصدي لها. (بالصور والفيديو)

المجتمع الحياة

مع اقتراب فصل الشتاء، أنجزت بلديات الشعب في إقليم الفرات أكثر من 80% من مشاريعها منذ أن بدأت بأعمالها في شهر أيار من هذا العام. (بالصور والفيديو)

ANHA