مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 10 – 2022

يعرض مجلس ناحية كركي التابعة لمقاطعة قامشلو، سنفزيون حول المؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان، وذلك في مركز آرام تيكران ببلدة رميلان، الساعة 10:00 وينظم في ذات السياق حزب الاتحاد الديمقراطي في تربه سبيه محاضرة في مكتب الحزب، الساعة 11.00 ويعقد مجلس عوائل الشهداء في مقاطعة قامشلو ندور حوارية لشرح أهداف المؤامرة وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو، في الساعة الـ16:30(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية تل تمر بمقاطعة الحسكة في مظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله أوجلان، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي مركز جينولوجي في مدينة الطبقة، ببيان حول اغتيال الناشطة والأكايمية ناكهان أكارسال في باشور كردستان، الساعة 9.30 ، بينما تدلي منظمة سارا لمناهضة العنيف بياناً أيضاً وذلك أمامر مقرها في مدينة قامشلو الساعة 10.00وينظم مؤتمر ستار في ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو تظاهرة تنديد بجريمة الاغتيال، تنطلق من ساحة الكراح في الناحية الساعة 12.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات الخيمة المنددة بجريمة اغتيال الناشطة والأكاديمية ناكهان أكارسال، والتي نصبت في مدينة الحسكة، في يومها الثاني والأخير (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد لجنة الاقتصاد بمكتب تجمع نساء زنوبيا اجتماعها السنوي في مكتب التجمع بمدينة الرقة الساعة 9.30 (مرفق بالصور والفيديو)

تفتتح هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مشفى عام في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة ، الساعة 11.00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم لجنة الشباب والرياضة في الطبقة ندوة، تحت شعار "سنحمي وطننا وثورتنا" حول توعية الفئة الشابة من مخاطر الهجرة الساعة 12.00 وذلك قاعة اجتماعات مجلس حزب سوريا المستقبل(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب سوريا المستقبل فعالية الباص المتنقل والتي ستستمر لمدة 3 أيام وذلك تنديداً بالحرب الخاصة التي تمارس ضد شعوب شمال وشرق سوريا وحث الشباب على عدم الهجرة ،تنطلق من مدينة منبج لتجوب أرياف المدينة بالإضافة إلى قلعة نجم(مرفق بالصور والفيديو).

يستمر مهرجان "آرين.. جدائل السلام" في دورته الثانية، في يومه الثاني على التوالي، والذي تقام فعالياته على خشبة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).

استنكر أهالي قامشلو العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالوا: "تسعى الدولة التركية للفصل بين الشعب والقائد عبر العزلة. سنناضل حتّى النهاية لكسر هذه العزلة، لأنّنا تلاميذ القائد"(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، أنه لولا ضبط قوات سوريا الديمقراطية لثاني أكبر مخبأ لمرتزقة داعش في قرية القيروان التابعة للناحية، لكانت المنطقة أمام خطر كبير، وأكدوا على تعاونهم مع القوات العسكرية والأمنية لمواجهة خلايا داعش وإفشال جميع مخططاتها "الإرهابية"(مرفق بالصور والفيديو).

على غرار غيرها من المبادرات التي طرحت بشأن الملف السوري والتي باءت بالفشل، أعلنت الأردن عن إطلاق مبادرة عربية جديدة تحت مسمى "إنهاء الحرب في سوريا"، مبادرة استبعد الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار، أن تكون حلاً سياسياً كاملاً للأزمة في ظل صراع القوى الخارجية ووجود الاحتلال التركي والإرهاب على الأراضي السورية، مؤكداً أن الحل مرهون بإشراك كافة القوى السياسية الفاعلة لحل الأزمة(مرفق بالصور).

استنكر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي لإقليم عفرين، سليمان جعفر، صمت حكومة دمشق وروسيا حيال قصف الطائرات الحربية التركية لمقاطعة الشهباء المكتظة بمهجّري عفرين وسكانها الأصليين، مطالباً حكومة دمشق باتخاذ مواقف عملية تجاه الاعتداءات التركية المتكررة على الأراضي السورية(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

يُعتقل القائد عبدالله أوجلان في ظلّ عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي منذ الـ 15 من شباط عام 1999 رغم المشاكل الصحيّة الخطيرة التي يعاني منها. وقد وصف القائد أوجلان خلال لقاءٍ له بمحاميه عام 2009 وضعه هناك بأنّ الأمر وكأنّه يُعدم لعشرات المرات يومياً. هذا ويزداد كلَ من وضعه الصحيّ وظروف السجن سوءاً يوماً بعد يوم. فيما لا ترد أي معلوماتٍ عن وضعه منذ الـ 25 من آذار عام 2021(مرفق بالصور).

المرأة

تنتهج النساء الكرديات نهجاً عميقاً من النضال نحو الحرية ضد الذهنية الاحتلالية والشوفينية، برفضهن العيش ضمن حياة بلا معنى على أرض قابعة تحت نير الاحتلال، حتى حولت الكثيرات منهن أجسادهن إلى منهل للحرية، إذ تقول النساء في روج آفا إن الشهيدات الفدائيات أمثال زيلان (زينب كناجي) وآرين وروكن وسارا سيكن مفتاح حرية شعب كردستان.

المجتمع والحياة

أوضح مزارعو القطن في الرقة وريف دير الزور الشرقي، أن إنتاج القطن هذا العام قليل جداً ولا يغطي تكاليف زراعته، حيث تحبس دولة الاحتلال التركي مياه الفرات العماد الأساسي للأراضي المروية في المنطقة.

تمكنت هيئة الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة من إعادة التيار الكهربائي إلى 3 قرى في ناحية الشدادي بعد أعمال صيانة جرت في مناطق مليئة بالألغام.

العالم والشرق الأوسط

شكل البيان السعودي - الفرنسي - الأميركي المشترك، والذي حدد مواصفات المرحلة ومقتضياتها، وانتخاب شخصية تكون مقبولة وقادرة على استعادة الثقة، عنصراً أساسياً لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ما يؤكد تأثر لبنان على مدى عقود بالأحداث المحيطة به في الشرق الأوسط، بسبب خضوع أحزابه لمشيئة القوى الإقليمية وتلقي تمويل منها.

ANHA