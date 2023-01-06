مخطط وكالة أنباء هاوار 6 – 1 - 2023

أبدى أهالي وشيوخ العشائر في شمال وشرق سوريا دعمهم ومساندتهم لعملية "صاعقة الجزيرة"، مؤكدين أن دعمها واجب وطني وأخلاقي لضمان أمن واستقرار المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

بعد مضي نحو 10 أعوام على مجزرة باريس الأولى، يزداد إصرار دولة الاحتلال التركي على إبادة الكرد باستخدام جميع السبل بما فيها استخدام الأسلحة الكيماوية واغتيال رياديي حركة التحرر الكردستانية وإثارة العنصرية ضد الكرد(مرفق بالصور).

يعاني أكثر من 25 ألف طفل من المهجرين والسكان الأصليين في مقاطعة الشهباء كل عام من موجة أمراض موسمية تفاقمت حدتها مع تشديد الحصار الجائر من قبل قوات حكومة دمشق على المنطقة، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وفقاً لأخصائيين في المجال الطبي(مرفق بالصور والفيديو).

بينت الإدارية في منظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة أفين جمعة، أن سلطات جنوب كردستان منعتهم من التوجه إلى مناطق الدفاع المشروع لإجراء تحقيقات حول استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل دولة الاحتلال التركي ضد الكريلا(مرفق بالصور والفيديو).

شجب أهالي ناحية الدرباسية استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد أبنائهم الكريلا، ودعوا المنظمات المعنية بحظر الأسلحة الكيماوية للتوجه إلى مناطق الدفاع المشروع(مرفق بالصور والفيديو).

نددت لجنة شلير لحماية الطفل بالحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء، والذي أدى إلى وفاة طفلين أحدهما رضيع عمره (17 يوماً)، ودعت الجهات الحقوقية للتحرك وفق المبادئ الإنسانية والوجدانية وإنقاذ الأطفال من "الحالة المزرية" التي نتجت عن الحصار(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الباحثة في الشأن التركي، هدى رزق، أن التقارب بين تركيا وحكومة دمشق يندفع من أزمات دمشق الاقتصادية وتركيا السياسية، وأشارت إلى أن المصالح الاقتصادية هي من أسهمت بالتغيرات السياسية(مرفق بالصور).

المرأة

أدانت عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو، الهجوم التركي الذي تسبب باستشهاد أم لخمسة أطفال، وأكدت أن جرائم الاحتلال التركي لن تثني الحركات النسائية عن مواصلة نضالها(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

يرى محللون أنه ما دام هناك شغور رئاسي في لبنان؛ فسيزداد الوضع سوءاً، خصوصاً إذا لم ينتظم عمل المؤسسات، وهذا الشغور المؤسساتي، قد يأخذ البلاد إلى عدم استقرار إن طال أكثر، والمشكلة إذا أتى الإصلاح من خارج المؤسسات فهنا ستدخل الدولة في الفوضى(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

بدأت لجنة الصحة في الطبقة، أعمال مشروع بناء مشفى التوليد الأول في المدينة وريفها في خطوةٍ؛ لتخفيف الضغط على المشفى الوطني، وتحسين الواقع الصحي وخدمة الأهالي في المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA