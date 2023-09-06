مخطط وكالة أنباء هاوار 6-9-2023

أكدت عضوات من اتحاد المرأة الشابة، أن فكر القائد عبد الله أوجلان وصل للعالم، والعدو يخاف منه لفلسفته الداعية للحرية، مؤكدات على الاستمرار في النضال حتى تحقيق حريته الجسدية لأنه يمثل القوة بالنسبة لهن(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات منبج أنها ستفشل جميع المخططات التي تستهدف المنطقة بتماسكها ووحدتها وعاهدت برفع وتيرة النضال والتصدي لجميع الهجمات الاحتلالية ومحاولات بثّ الفتنة بين أبنائها(مرفق بالصور والفيديو).

أعربت الرئيسة المشتركة لمجلس دير الزور المدني، فاطمة مروان، دعمهم لسعي قوات سوريا الديمقراطية لتكريس الأمن والاستقرار في دير الزور عبر عمليتها "تعزيز الأمن"(مرفق بالصور والفيديو).

قال رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري، إن ما حدث بدير الزور مؤخراً تم تنفيذه بواسطة ضعاف النفوس والخونة، "كانوا يحاولون ضرب أمن واستقرار المنطقة، وزيفوا الحقائق عبر صفحات مغرضة وقالوا إن الصراع بين العرب والكرد، إلا أن شعبنا واعي وحذر من هذه الأفعال"(مرفق بالصور والفيديو).

افتتحت دولة الاحتلال التركي في المناطق التي تحتلها في شمال سوريا 3 مراكز جديدة تتبع لما يسمى معهد "يونس إمره" المتخصص بنشر اللغة والثقافة التركية، وذلك ضمن سياسات التغيير الديمغرافي التي تنتهجها(مرفق بالصور).

علّقت صحفية سودانية ومدافعة عن حقوق المرأة على النزاع المسلح الذي تشهده بلادها، بأنه فتح أبواباً واسعة لشتى أنواع العنف الجنسي ضد المرأة السودانية، وشددت إلى احتياج النساء للحماية والتوعية بحقوقها(مرفق بالصور).

يتوافد أهالي مدينة الحسكة إلى خيمة عزاء الشهيدين المقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية الشهيد أحمد محمد الخضر والشهيد باسل عايد الحسن وذلك في تمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

دعماً لقوات سوريا الديمقراطية ينظم الحزب اليساري الكردي في سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية ندوة حوارية تحت شعار ( لا للفتنه... نعم لترسيخ وحدة مكونات شمال وشرق سوريا) وذلك في مطعم ماربيلا بمدينة الحسكة ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد وجهاء العشائر في بلدة التنورية التابعة لمدينة قامشلو اجتماعاً فيما يخص عملية "تعزيز الأمن" وذلك في الساعة 10.00 (مرفق فيديو وصور)

يعقد منتدى حلب الثقافي جلسة حوارية تحت عنوان "الهجرة أسبابها تداعياتها سبل مواجهتها"، وذلك ففي مركزه الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم المجلس الاجتماعي الأرمني وقفه تضامنية مع ضحايا إبادات الأرمن والسريان الآشوريين لعام ١٩١٥ على يد العثمانيين وذلك في ساحة سيتي باص بمدينة الحسكة ، الساعة 19.00(مرفق بالصور والفيديو).