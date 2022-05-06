مخطط وكالة أنباء هاوار 6-5-2022

-يقدم أهالي كركي لكي وجل أغا وتل كوجر واجب العزاء لذوي الشهيد من قوات دفاع الشعبي هركول تكوشير في كركي لكي في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر سليمان حمو التحركات الأخيرة للجيش العراقي بدعم من الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد قضاء شنكال؛ تخوفاً واضحاً من تمدد مشروع الإدارة الذاتية في شنكال إلى المناطق العراقية، وخاطب الجيش العراقي بالقول " أين كنتم عندما هاجمنا داعش؟" (مرفق بالصور والفيديو).

يحيي السوريون واللبنانيون، في السادس من أيار كل عام، ذكرى أكثر من 20 مثقفًا عربيًّا قتلهم العثمانيون، بتهمة التخطيط لثورة عربية ضد المحتل التركي أثناء الحرب العالمية الأولى، فيما يعيد العثمانيون الجدد بقيادة حزب العدالة والتنمية، ارتكاب الجرائم والمجازر بحق شعوب المنطقة بعد مرور أعوام كثيرة من مجازر أجدادهم العثمانيين(مرفق بالصور).

يرى مواطنون في شمال وشرق سوريا أن العقد الاجتماعي ضمان لحقوقهم السياسية والثقافية، ويحقق الحرية والديمقراطية لكل فرد في المجتمع، مشددين على ضرورة أن تكون لروج آفا خصوصية؛ لأن ثورتها حققت الكثير من الانتصارات والإنجازات(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

في عامي 1959 و1960، كانت هناك موجة تغييرات في العالم، حدثت بعضها في العراق وتركيا. وفي ذلك الوقت؛ كانت الولايات المتحدة تخشى ألا يتغير النظام الإيراني. إذ يمكن أن يحدث انقلاب في تركيا فيما لا يحدث انقلاب في إيران. لكن حدثت بعض التغييرات، وهذه التغييرات سميت بالثورة البيضاء. ما هي الثورة البيضاء؟ هي أن يحدثوا نوعاً من الانفتاح ويعدوا بعض القوانين الثقافية والسياسية والاجتماعية.

المرأة

أعربت النساء، اللواتي شاركن في مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة، عن رفضهن لهجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان، مؤكدات "علينا حماية مكتسبات 12 ألف شهيد".

الثقافة والفن

-تفتتح لجنة مهجري سري كانيه أمسية أدبية فنية بمشاركة الفنانين والشعراء في جامعة روج أفا بمدينة قامشلو 17:00(مرفق بالصور الفيديو).

المجتمع والحياة

تهدف هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، لزيادة المساحات الخضراء في المنطقة، وفي إطار ذلك أنهت مشروع إنشاء غابة اصطناعية، في محمية مزكفت بريف تربه سبيه، بينما تتوجه لتنفيذ مشاريع مماثلة(مرفق بالصور والفيديو).

بيّن الرئيس المشترك لشركة نوروز، جوان شكري، بانهم سيزيدون عدد المتاجر التابعة لهم . ليستطيع المواطن تأمين المواد الأساسية بسهولة اكثر. موضحاً ان شركة نوروز ليست للتجارة وانما هدفها ان يحصل الشعب على المواد الأساسية بسهولة وبأسعار مناسبة(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA