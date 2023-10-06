مخطط وكالة أنباء هاوار 6-10-2023

"أصبحت الفدائية آرين ميركان نبراس الحرية، ووجهّت بعمليتها رسالة إلى المتربصين والطامعين بأرضنا، أننا أصحاب هذه الأرض، ولن نتخلى عنها حتى لو دفعنا أرواحنا في سبيلها"، بهذه الكلمات وُصف النهج الفدائي للشهيدة آرين(مرفق بالصور والفيديو).

بيّن أهالي ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو أن المؤامرة الدولية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان قبل 25 عاماً، لم تستطع منع انتشار فكره الحر، بل زادت ارتباط والتفاف الشعب حوله، مؤكدين إفشال أهداف المؤامرة(مرفق بالصور والفيديو).

أكّد أهالي ناحية تربه سبيه على دعمهم لقوات الدفاع الشعبي حتّى النهاية، وأشاروا إلى أنّ الكريلا يمثّلون ضمانة وجود جميع الشعوب(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في إقليم الجزيرة، الهجوم التركي جريمة حرب ترتكب بحق سكان شمال وشرق سوريا، باستهداف المنشآت الحيوية، وطالب القوى الدولية بالتدخل وحماية الاستقرار، مطالباً الأهالي أيضاً بالمقاومة قائلاً: "نحن أصحاب الحق والأرض"(مرفق بالصور).

قصفت دولة الاحتلال التركي 29 موقعاً وقرية و3 محطات لتحويل الكهرباء و4 مواقع نفطية ومحطتان لتحويل المياه وأخرى للغاز وسد جل آغا، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين، وإصابة 4 مواطنين أخرين، واستشهاد 6 من أعضاء قوى الأمن الداخلي(مرفق بالصور).

تعرضت 4 محطات للنفط والغاز في مقاطعة قامشلو لقصف جوي من قبل الاحتلال التركي، تعرضت اغلبها سابقاً لقصف مماثل، فما هي تلك المواقع المستهدفة، أهميتها وتأثيرها؟(مرفق بالصور).

اعتبر صحفيون وإعلاميون سوريون وعراقيون تصعيد دولة الاحتلال التركي لهجماتها على كل من سوريا والعراق بأنه استمرار لـ "سلسلة الجرائم التي ينفذها هذا النظام"، وطالبوا حكومة البلدين والمجتمع الدولي بالتحرك حيال هذه الهجمات وعدم القبول بالاعتداءات التركية وقتل الناس الأبرياء(مرفق بالصور ).

ركزت الاجتماعات التي عُقدت في دير الزور على كيفية إعادة هيكلية النظام الإداري بدء من الكومين إلى المجالس والإدارات وصولاً إلى المجلس التشريعي والعسكري. وأكد حسن كوجر أن هذه الاجتماعات مثمرة، وكشف وجود تحضيرات لقعد اجتماع عام في دير الزور(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المعارض السوري فراس قصاص أن "النظام والمعارضة" تسببوا بتعميق وإطالة الأزمة السورية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ومنظماتها رهينة مصالح القوى العظمى، واعتبر أن الحديث عن "اللجنة الدستورية" لا قيمة له. وأنه يتوجب دعم مشروع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والحفاظ عليه(مرفق بالصور).

يخرج أهالي شمال وشرق سوريا إلى الساحات تنديداً بالهجمات التي تشينها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا والتأكيد على المقاومة في وجهها، حيث تخرج تظاهرة منفصلة وحاشدة في العديد من المدن والنواحي (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع مهجرو عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء جثمان شهيدين إلى مزار شهدا مقاومة العصر في ناحية أحرص الساعة 14.00(مرفق بالصور والفيديو).