مخطط وكالة أنباء هاوار 5– 9 – 2022

يقدم أهالي ديرك واجب العزاء لذوي الشهيد اسد صلاح الدین في قرية رك آفا ا وذلك في تمام الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر حملة " الإنسانية والأمن" في يومها الـ12 على التوالي في مخيم الهول، والتي تهدف للقضاء على خلايا داعش في المخيم وتجفيف منابع الإرهاب (مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة الاعتصام المنددة بالصمت الدولي إزاء جرائم وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، في يومها الـ 25، وذلك أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ10:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم شبيبة حزب سوريا المستقبل بالتنسيق مع حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة الثورية، تظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وذلك في ناحية صرين بإقليم الفرات، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يجتمع وجهاء وشيوخ العشائر في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، لتقيم الاوضاع السياسية والعسكرية الاخيرة في المنطقة ، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة في مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها المستمرة على المنطقة، وبصمت القوى والأطراف الضامنة لعمليات وقف اطلاق النار، وذلك في مركز الناحية الساعة 12.00 . (مرفق بالصور والفيديو)

أوضح المثقف والسياسي السوري محمد بوبو أن البرنامج الذي يمثله مجلس سوريا الديمقراطية مفيد لكل سوريا، لأنه يحفظ حقوق الجميع دون أي تمييز أو إقصاء، واعتبر أن "المصالحات" لا تحل الأزمة في سوريا(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح عضو هيئة التحرير في مجلة الشرق الأوسط الديمقراطي، إسماعيل خالد إلى أن حملة "الإنسانية الأمن" ضد خلايا مرتزقة داعش وعملية "القسم" ضد الجواسيس ستلويان ذراع دولة الاحتلال التركي في المنطقة، وتفشل مخططاتها، مؤكداً أن مشروع الإدارة الذاتية هو أنجح مشروع في الشرق الأوسط.

عُثر على العديد من الأدوات والمعدّات المحظورة داخل مخيم الهول خلال المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن" التي أُطلقتها قوى الأمن الداخلي بمساندة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ووحدات حماية الشعب والمرأة (YPJ) في الـ 25 من آب المنصرم، وجرى تدمير الأماكن التي جعلتها خلايا داعش النائمة مقراتٍ لها.

كشف مرتزقان عراقيان ألقي القبض عليهما خلال المرحلة الثانية لحملة "الإنسانية والأمن"، تفاصيل عن تهريب "المهاجرات" ومضافات خاصة للمرتزقة في الأراضي التركية ومداواة جرحاهم في المشافي التركية. (مرفق بالصور والفيديو).

شجب أهالي إقليم الجزيرة مشاركة الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي في هجومه على مناطق الدفاع المشروع، وشقه الطريق له بين تلتي هكاري وآمدية غرب منطقة زاب، مؤكدين أن هذا التعاون يعتبر خيانة لمكتسبات ثورتهم، وأنهم سيقاومون جميع الهجمات التي تخطط ضدهم(مرفق بالصور والفيديو).

أكد حقوقيون في مدينة الرقة أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان جريمة بحق الإنسانية، مطالبين الجهات الفاعلة بالضغط على تركيا لتعديل نصوص القانون المتعلقة باعتقال القائد أوجلان ومنحه الحرية الجسدية وتطبيق قرار حق الأمل(مرفق بالصور والفيديو).

أكد سياسيون أن هدف التقارب بين أنقرة ودمشق هو محاربة الإدارة الذاتية، وأرجعوا الرغبة التركية في التقارب إلى فشلها الذريع في فرض هيمنتها على المنطقة، موضحين أن المقاومة والدفاع حالة مشروعة لشعب شمال وشرق سوريا في وجه دولة الاحتلال التركي وهجماتها(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات مدينة منبج وريفها أنها لن تسمح للدولة الاحتلال التركي باحتلال مناطقها، وقالت "نحن من حررنا هذه الأرض بدماء أبنائنا الشهداء، وسنبقى محافظين على مكتسباتهم، وبقوة وإرادة الشعب والمرأة سنتصدى لكافة الهجمات والاتفاقات، وسنتمسك بأرضنا وندافع عنها ضد هجمات واعتداءات الاحتلال التركي"(مرفق بالصور والفيديو).

ملف

تعرض الشعب الكردي في سوريا للكثير من المخططات السياسية التي هدفت لتصفيته سياسياً وثقافياً واجتماعياً وكان أبرزها خلال فترة حزب البعث الذي يحكم البلاد حتى الآن إلا أن تعاطي هذا الحزب مع الكرد اختلف ما بين فترة الرئيس الراحل حافظ الأسد وابنه بشار الأسد الذي تولى حكم البلاد بعد وفاة والده. (مرفق بالصور).

الثقافة والفن

شارفت لجنة الثقافة والفن في الطبقة، على الانتهاء من أعمال ترميم وصيانة المسرح المحروق ضمن مركز الثقافة والفن في الطبقة، وسيكون مهرجان "الأغنية" أولى الأعمال التي تُقدم على خشبته(مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تستمر بلديات الشعب في مقاطعة كوباني بتقديم خدماتها للأهالي وتنفيذ المشاريع المدرجة في مخططها، في حين أنهت بلدية عامودا أعمال تعبيد عدة طرق في مركز الناحية والبلدات التابعة لها وتخطط لتنفيذ مشاريع أخرى(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA