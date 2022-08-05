مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 8 – 2022

يقيم منتدى حلب الثقافي لقاء تشاوري يضم قوى وشخصيات وطنية وديمقراطية، يهدف لتبادل الرؤى حول الهوية الوطنية الجامعة واللامركزية تحت عنوان" سوريا إلى أين"، يستمر على مدار يومي5و6 آب الحالي، وذلك في صالة ستار لايت الواقعة بمنطقة الشقيف بمدينة حلب، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

طالبت أسر الشهداء في مدينة كوباني بالكشف الفوري عن الوضع الصحي للقائد وإخراجه من عزلته الجسدية. ودعت الكرد إلى توحيد الصفوف من أجل كسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت أحزاب سياسية أن عملية (القسم) التي أطلقتها قسد تساعد على استقرار شمال وشرق سوريا وصد أي هجمات محتملة، مؤكدة أن تعاون الشعب مع القوات الأمنية والعسكرية والإدارة الذاتية سيتكلل بتطهير المنطقة من العملاء(مرفق بالصور والفيديو).

قال الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل رفعت، أن الاحتلال التركي يوجه رسالة أنه سيستمر في استهداف المواطنين في مقاطعة الشهباء، قبيل عقد اجتماع سوتشي، وأشار إلى أن صمت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية و دليل على شراكتهم مع الاحتلال التركي في إراقة دماء الشعب السوري، مؤكداً على المقاومة (مرفق بالصور والفيديو).

عبّر الدكتور كاموران برواري عن ثقته بقدرة الشعب العراقي وشعب جنوب كردستان على إخراج القوات التركية المحتلة من الأراضي العراقية، مذكراً بأرواق الضغط التي يمتلكها العراق ضد الدولة التركية المحتلة(مرفق بالصور ).

أرجع منسق تجمّع السوريين العلمانيين الديمقراطيين في السويداء سبب التوتر المستمر في المحافظة الجنوبية من سوريا إلى ذهنية الدولة المركزية القومية، واستبعد عودة هذا النظام من الحكم، مؤكداً أن "الخيار الثالث" الذي اعتمده أهالي السويداء ساهم في تصديهم للمشاريع الاستعمارية والمجموعات الدينية المتطرفة(مرفق بالصور ).

أكد الكاتب والناقد ساطع راجي، أن على كلا الشعبين العربي والكردي إعلان رفض واضح لكل الممارسات التي تمهد لمشروع العثمنة، وأن يكون الرفض أولوية عليا على كافة المستويات وفي مقدمتها الثقافية(مرفق بالصور ).

أوضحت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها أن أهالي مدينة منبج عانوا من ظلم مرتزقة داعش كثيراً الذي لن يُنسى بالنسبة لهم، والمقبرة الجماعية التي عُثر عليها الأسبوع المنصرم خير دليل على وحشية داعش ومدى ظلمه للأهالي(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح رئيس المركز الكردي للدراسات نواف خليل، أن القوى الكبرى تعيد تموضعها في الشرق الأوسط، وأن المساومات لم تنتهِ بعد، وأن شكل النظام العالمي الجديد بدأ بالتشكل، مبيناً أن تركيا لم تحصل على ما تريد من قمة مدريد واجتماع طهران، وأن العالم يترقب قمة سوتشي(مرفق بالصور).

العالم والشرق الأوسط

تتواصل الأزمة في السودان على الرغم من مرور سنوات عديدة من سقوط نظام عمر البشير، حيث لم تشهد البلاد استقراراً سياسياً وعسكرياً، وسط استمرار المظاهرات الشعبية، فما هو دور الأطماع والتدخلات الخارجية في ذلك؟ وإلى أين تتجه البلاد؟(مرفق بالصور).

ANHA