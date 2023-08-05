مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 8 - 2023

أوضح ساسة وحقوقيون في إقليم الفرات، أنه ومنذ اختطاف القائد عبد الله أوجلان عام 1999 تسعى السلطات التركية بشتى الوسائل للحدّ من أفكاره ومقاومته، وأكدوا أن أفكار القائد لا حدود لها، وحتى قضبان إمرالي لا تستطيع الوقوف أمامها، وأن الصمت المخيم يساعد تركيا في مواصلة انتهاكاتها. (مرفق بالفيديو والصور)

أدان أهالي قامشلو هجمات دولة الاحتلال التركي المستمرّة على مناطق الدفاع مديا، وأعربوا عن سخطهم حيالها. (مرفق بالفيديو والصور)

أوضح رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل بريف دير الزور الغربي، ثامر الشمري، أن عملية ترحيل السورين من تركيا جريمة نكراء بحق الشعب السوري. (مرفق بالفيديو والصور)

بات الأهالي في مناطق حكومة دمشق بين سندان ارتفاع الأسعار ومطرقة الرسوم الغير مبررة التي تفرضها الحكومة عبر شركاتها الخاصة، والتي كان آخرها رسوم لركن السيارات في الأماكن العامة.

إصابة المئات من الأطفال وكبار السن في مخيمات المقاومة في الشهباء بأمراض كالتهاب الأمعاء والحمى والاسهال، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وتم تسجيل أكثر من 397 حالة التهاب للأمعاء خلال 15 يوماً. (مرفق بالفيديو والصور)

ساهم الشهيد أرام وديار وأحمد وبرزان في القضاء على داعش في شنكال، وكانوا لهم دور بارز في الدفاع عن المجتمع الإيزيدي وأبنائها، وساهموا في فتح ممر إنساني وصل بين شنكال وروج آفا، وفي سنوية اليوم الذي ذهبوا لحماية شنكال قبل 9 سنوات، أتت تركيا وانتقمت لمرتزقة داعش مجدداً من خلال استهداف المناضلين الـ4 بطائرة مسيرة.

يعود التنافس بين القوى الكبرى في العالم بشأن بسط النفوذ والهيمنة على دول القارة الأفريقية وبأشكال مختلفة إلى عقود ماضية، إلا أن القمة الروسية - الأفريقية الأخيرة جاءت كمؤشر على أن المرحلة القادمة سوف تشهد احتدام هذا التنافس.

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية الشهيد نصار معيوف الثلجي، إلى مزار الشهداء في الناحية، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

بمناسبة أيام مسرح الأطفال وتحت شعار"الحرية تبدء من الطفولة'، تنظم كل حركة الثقافة والفن، ولجنة شلير للأطفال وحركة الهلال الذهبي فعالية في مركز آرام ديكران للثقافة والفن ببلدة رميلان، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم تشييع للشهداء، آرام محمد إبراهيم وديار جمعة خليل، وأحمد فاضل سمو وبرزان مصطفى شيخموس، الذين استشهدوا في جراء استهدافهم بمسيرة للاحتلال التركي، وذلك إلى مزار الشهيد دليل ساروخان، الساعة 18:00. (مرفق بالفيديو والصور)

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية ديرك، نشاط ترفيهي لأبناء الشهداء في حديقة الالعاب في ديرك، الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور)