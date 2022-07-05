مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 7 – 2022

المسيرة النضالية التي بدأها الشخصية الثورية، زكي بيرسوس لتطوير القطاع الصحي في كردستان وبالأخص ضمن ثورة 19 تموز بروج آفا، تستمر اليوم عبر طلابه الذين استمدوا إرادتهم الحقيقية من الشهيد لتجاوز جميع المحن وتحقيق ما كان يصبوا إليه(مرفق بالصور).

وقعت في قرية قنه جنوب شرق شنكال إحدى المجازر الكبيرة لفرمان 2014 يسرد حيثياتها الناجيان فواز سفيل عمو وإيزدين أمين حسين اللذين نجيا بنفسيهما من آلاف الرصاصات ومن تحت جثامين عشرات الأشخاص في المقبرة الجماعية التي جرى فتحها في 28 حزيران المنصرم، فيما لا تزال القرية تضم ست مقابر جماعية أخرى(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي ناحية كركي لكي أن انتصار قوات الكريلا هو انتصار للشعب الكردستاني، وشدّدوا على ضرورة تصعيد النضال ومساندتها في المقاومة لكسر هجمات الإبادة التي تشن ضد الشعوب من قبل دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

تؤدي الأكاديميات العسكرية مهاماً كبيرة في تنمية شخصية المقاتلة والمقاتل وتعزز من مبادئهم في الدفاع عن أرضهم ضد أي هجوم أو تهديد قد يطاله، فيما تؤكد المقاتلات في وحدات حماية المرأة اللواتي يخضعن للتدريب في أكاديمية الشهيدة جيندا بالحسكة، بأنهن مؤمنات بإرادتهن ومستعدات لمواجهة العدو(مرفق بالصور والفيديو).

مع تصاعد الهجمات التركية وتهديداتها باحتلال مناطق أخرى من سوريا، يزداد إصرار أهالي المنطقة على اتباع استراتيجية حرب الشعب الثورية لمواجهة دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح فريد عطي أن القانون الخاص بالطفل في شمال وشرق سوريا هو قانون عصري يضمن حقوق الأطفال من كافة الجوانب، مؤكداً أن القانون يضع حداً للضغوطات والصعوبات التي تواجه الأطفال، لافتاً إلى أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ملتزمة بجميع المواثيق والقوانين الدولية الخاصة بحماية الطفل(مرفق بالصور والفيديو).

كشف إداري في مكتب مكافحة الجريمة المنظمة التابع لقوى الأمن الداخلي، أن مروجي المواد المخدرة في شمال وشرق سوريا على اتصال مباشر مع الاستخبارات التركية، داعياً المواطنين للتعاون معهم لاجتثاث آفة المخدرات التي تهدد البنية الثقافية والأخلاقية للمجتمع(مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

يعقد مجلس سوريا الديمقراطية اجتماع موسعاً لوجهاء وشيوخ عشائر والشخصيات السياسية والعسكرية واهالي مدينة منبج، تحت عنوان "تهديدات تركية لشمال وشرق سوريا وتأثيرها على مسار الحل السياسي"، في مطعم العربي الساعة 10.00 المرأة

يدلي مكتب تجمع نساء زنوبيا في الطبقة بيان للرأي العام بمزار شهداء الطبقة بخصوص استشهاد المناضلة مزكين الساعة الـ9.00(مرفق بالصور والفيديو).

الثقافة والفن

تنظم هيئة الثقافة والفن في إقليم الجزيرة حفلة لتوقيع كتاب(النجوم المبتسمة) الخاص بمسابقة "الطفل كاتب المستقبل" للطفل في مدينة الحسكة ، الساعة 11.00 وفي نفس السياق تنظم الهية حفل أيضاً لذات الغرض في مركز ارام تيكران للثقافة والفن في رميلان الساعة 18:00 (مرفق بالصور والفيديو)

تفتتح لجنة الثقافة في مقاطعة الحسكة، مركزا خاص بالثقافة والفن في مخيم "واشو كاني" المخصص للمهجرين قسرا عن منطقة سري كانيه بفعل الاحتلال التركي، الساعة 19.00 (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

تدلي لجنة البلديات والبيئة في مقاطعة الحسكة، بيانا للرأي العام حول واقع أعمال بلديات ناحية الدرباسية، وخطة عملها المقبلة، وذلك في مركز الناحية الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تنذر مؤشرات منسوب المياه المخزنة في سد الحسكة الجنوبي الذي وصل لما يقارب ثلث المنسوب الرئيسي، بكارثة إنسانية وشيكة في الحسكة ودير الزور، نتيجة خروج آلاف الدونمات من الحسابات الزراعية ونفوق آلاف الأسماك، وتحول ضفافه إلى منابع لانتشار الأمراض.

بدأت لجنة الزراعة ومزارعو مقاطعة الشهباء وبالرغم من التهديدات والقصف الهمجي المستمر بجني المحاصيل الربيعية ومن بينها محصول البطاطا، وتهيئة الأرض لزراعة الخريفية بأنواعها.

ANHA