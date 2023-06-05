مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 6 - 2023

يؤكد الشبيبة في شمال وشرق سوريا على استعدادهم الدائم للعمل في سبيل تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وأوضحوا أن فكر القائد عبد الله أوجلان مدرسة ينهل منها لمواصلة النضال على طريق الحرية(مرفق بالصور والفيديو).

تسعى دولة الاحتلال التركي للقضاء على بيئة كردستان بمختلف الطرق والأساليب المحرمة دولياً، والجرائم التركية بحق طبيعة كردستان لا تشكل خطراً على الكرد وحسب، بل على العالم أجمع، وما يحصل بحق الفراتين اعتداءٌ على التنوع البيولوجي(مرفق بالصور والفيديو).

تلجأ الدول التي تنتهج سياسات الإنكار والإمحاء في كردستان للمخدرات كوسيلةٍ لإفساد المجتمع وتضليله وسلبه إرادته وتحقّق أرباحاً ومكاسب قذرة من ورائها، ولاسيما دولة الاحتلال التركي التي تقوم بهذا الأمر عن طريق مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والأوقاف.(مرفق بالصور).

بعد أعوام من استشهاد والدها، تقف اليوم قرب ضريحه لتخبره بأنها ما زالت على العهد، وتمضي نحو تحقيق حلمه لتصبح طبيبة وتعالج أبناء الشهداء والمقاتلين(مرفق بالصور والفيديو).

تبدأ رحلتها صباح كل يوم، في مواجهة مصاعب الحياة، بجمع النباتات القابلة للأكل والخضروات وبيعها، متحدية كل المشاق الناجمة عن الحصار وارتفاع الأسعار جراءه، وتقديم حياة كريمة لأبنائها، بعد تهجيرهم من عفرين المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت الجهات المعنية على إمكانية تحليل 90% من المواد الغذائية التي تدخل شمال وشرق سوريا عبر المخبر العام، ويسعى القائمون على المخبر إلى توسيع أقسامه(مرفق بالصور والفيديو).

أسباب هزيمة العرب في 1967 ما زالت قائمة، وأكبر دليل على ذلك هو احتلال أجزاء أخرى من دول المنطقة من قبل تركيا التي تقوم أيضاً بالهجوم على منظومة القيم العربية بواسطة حصان طروادة المتمثل في جماعات الإسلام السياسي، بدءاً من الإخوان المسلمين وانتهاء بمرتزقة القاعدة وداعش، على الرغم من مساعي بعض الدول العربية من ناحية لمّ الشمل العربي(مرفق بالصور ).

تتجه الأحداث السودانية على ما يبدو لمزيد من التصعيد والعنف، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة والسعودية تعليق مباحثات جدة لوقف إطلاق النار بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو(مرفق بالصور).

يفتتح مركز علم المرأة(الجينولوجي)، لمقاطعتي عفرين والشهباء، دورة فكرية خاصة بالرجال وذلك في أكاديمية الشهيد كاركر في ناحية تل سوسن في الشهباء، الساعة 08.00(مرفق بالصور والفيديو).

تحت شعار " بنضال المرأة المنظمة نحمي ثورتنا ونحقق الحرية" يعقد مكتب نجمع نساء زنوبيا الكونفرانس الأول له في مدينة الطبقة وذلك في صالة المركز الثقافي في الطبقة الساعة 09.00 (مرفق بالصور والفيديو).

بمناسبة يوم البيئة العالمي، يطلق مؤتمر ستار في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو، حملة نظافة تنطلق من أمام مركز في الناحية، الساعة 09.00، في حين تدلي منصة المرأة الإيكولوجية بياناً للرأي العام في قرية سويديك بناحية ديريك، الساعة ، 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

وتحت شعار "الورود والزهور هي جمال المنزل" وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تقيم هيئة البيئة في إقليم الفرات المعرض الثاني للزهور وذلك في مشتل مشتنور بمدينة كوباني، الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان ينظم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات مظاهرة في ناحية صرين التابعة لمقاطعة كوباني في تمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة الثورية في مقاطعة الشهباء وفي إطار حملة" المرأة، الحياة ، الحرية"، تظاهرة وذلك للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان وذلك في قرية بيبنس، التابعة لناحية أحداث الساعة 13.00، وفي السياق ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة حلب تظاهرة في إطار ذات الحملة في حي الشيخ مقصود ، الساعة 17.30(مرفق بالصور الفيديو).

ANHA