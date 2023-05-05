مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 5 - 2023

أكد حقوقي أن لجنة مناهضة التعذيب جزء من المؤامرة الدولية ضد القائد عبد الله أوجلان، لأنها لم تحقق أي تقدم حيال قضيته، وشدد: "سنعمل بكل طاقاتنا من أجل تحقيق حرية القائد عبد الله أوجلان"(مرفق بالصور والفيديو).

استنكرت عضوات مجلس المرأة الشابة في عفرين العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وأوضحن أن فلسفته وأفكاره قد حررتا المرأة من العبودية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أن إطلاق مبادرة لحل الأزمة السورية من قبل الإدارة الذاتية في هذا التوقيت خطوة في الاتجاه الصحيح، بغضّ النظر عن مستوى الاستجابة، وأن الإدارة الذاتية من مهامها الطبيعية أن تقدم نموذجاً للحل الوطني(مرفق بالصور والفيديو).

أعرب أهالي إقليم الجزيرة عن دعمهم لحزب الخضر اليساري ودعوا أقاربهم في باكور ( شمال كردستان) إلى التصويت له في الانتخابات التركية المقبلة(مرفق بالصور والفيديو).

يُقام مهرجان أوصمان صبري للأدب هذا العام في الأول من تشرين الثاني القادم، وكشفت ناريمان عفدكي أنهم حددوا موضوع المهرجان لهذا العام الشاعر الكردي "ملاي جزيري" وذكرت أن المسابقة مخصصة للقصائد فقط(مرفق بالصور والفيديو).

يعاني السودان من انقسام حادّ بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بقيادة البرهان، وهو ما تحبذ قيادات جماعة "الإخوان" أو "الكيزان" كما تسمى في السودان استغلاله، حيث تستغل عدم الأمن ووجود خلافات بين جبهات قوية في السودان، لفرض نفسها على المجتمع السوداني السياسي، وتحويل الصراع إلى كفتها ومصالحها. فهل لها دور اليوم في هذا الصراع؟ وما مصلحتها في ذلك؟ (مرفق بالصور).

تختتم جامعة روج آفا مهرجان الربيع الأول، وذلك في مبنى الجامعة بمدينة قامشلو، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA