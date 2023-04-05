مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 4 - 2023

تعمل وحدة المياه في مدينة الطبقة على استبدال 7 مضخات للمياه وصيانة الأعطال في محطتين تغذيان 9 أحياء، لتفادي مشكلة انقطاع مياه الشرب عن المواطنين. (مرفق بالفيديو والصور).

اعتبر الأمهات اللواتي التقين بالقائد عبد الله أوجلان، 4 نيسان يوم ميلادهنّ أيضاً، وقلن: "جعلنا القائد آبو نتنبّه لوجودنا وقوّتنا". (مرفق بالفيديو والصور).

استنكر ذوو الشهداء في مدينة الحسكة تسليم مقاتل قوات الدفاع الشعبي، هارون ألباك إلى سلطات الدولة التركية من قبل مجموعة أشخاص بناحية هزخ، وقالوا: "سنقطع يد الخيانة" (مرفق بالفيديو والصور).

بعد قصة حب طويلة عاشها أحد الرفاق مع رفيقته في الحزب الشيوعي السوري أواسط عام 1987، تعرّضا خلالها لشتى صنوف العذاب من ذويهما؛ لانتمائهما لمذهبين مختلفين في الدين الإسلامي نفسه.

عدّت مشاركات في زراعة الأشجار بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان؛ ميلاده ولادة جديدة للطبيعة، وأكدن أن عام 2023 سيكون عام كسر قضبان سجن إمرالي وتحرير القائد جسدياً. (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي أمهات الكريلا ومؤتمر ستار في مدينة قامشلو ببيان للرأي العام لإدانة إقدام مجموعة أشخاص على تسليم مقاتل قوات الدفاع الشعبي هارون إلى الاحتلال التركي، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي قامشلو جثماني مقاتلي وحدات حماية الشعب مصطفى محمد محمد ورحيم أحمد جبيرو إلى مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو الساعة الـ 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA