مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 3 - 2023

ينظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي محاضرة بمناسبة يوم المرأة العالمي، في صالة زانا في مدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مؤتمر ستار في ناحية كركي لكي محاضرة بمناسبة يوم المرأة العالمي ، وذلك في صالة نقابة العمال في بلدة رميلان، 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مؤتمر ستار في ناحية ديرك محاضرة خاصة للرجال بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك في مركزه في الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس ناحية تل حميس محاضرة خاصة للرجال بمناسبة يوم المرأة العالمي في مركزه في الناحية الساعة 12.00 (مرفق بالصور والفيديو)

تنظم لجنة ادارة المدارس في ناحية تربسبيه مهرجاناً فلكلورياً في مدرسة الشهيدة جاهدة روناك، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه محاضرة خاصة للرجال عن دور المرأة واهميته في المجتمع، في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعاليات ورشة العمل التي تعقدها جامعة روج آفا، في مبنى الجامعة، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أطلقت لجنة الاقتصاد في مجلس مقاطعة كري سبي، مشروعاً كومينالياً في إطار دعم مهجّري مخيم كري سبي؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها. (مرفق بالصور والفيديو).

نفذت لجنة الخدمات في ناحية تل براك عدداً من المشاريع؛ لتوفير مياه الشرب، وفعّلت التغذية بالطاقة الشمسية للمحطات والآبار، في حين وضعت بلدية الشعب في تل بيدر 13 مشروعاً على طاولة التنفيذ خلال عام 2023. (مرفق بالصور والفيديو).

تشتهر ميساء حسين، وجليلة خليل بخياطة الأزياء التقليديّة والملابس الفلكلوريّة الكرديّة والشوحي (الأحزمة)، إذ تحافظان بعملهما هذا على الثقافة الكرديّة والفلكلور الكرديّ من جهة، وتلبيان احتياجات النساء خلال الأعياد من جهةٍ أخرى. (مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

دعت إلهام أحمد، النساء السوريات لتنظيم أنفسهن في إطار شعار "Jin, Jiyan, Azadî" ووضع خطة للسلام والديمقراطية، وتعميق نضالهن والاهتمام بكل امرأة لجذبها إلى التنظيم النسائي؛ لإنقاذ سوريا من الكارثة التي تعاني منها. (مرفق بالصور والفيديو).

السياسة

بيّنت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج، أن حكومة دمشق ودولة الاحتلال التركي يخشيان من وحدة الشعب السوري؛ لأنها تهدد سياساتهما الاستبدادية، وأكدت عندما يتحد الشعب سينتصر، وهذا الانتصار؛ سيحطم رغبات القوى الاستبدادية.

العالم

منذ وقوع الزلزال المدمر، رصد نشاط ملحوظ لمرتزقة داعش في البادية السورية، الذين وجدوا في هذه الكارثة؛ فرصة للتمدد مرة أخرى في المنطقة، في حين جددت تركيا حرب المياه على العراق بعد أن عادت مناسيب الخزين المائي في محافظات جنوب العراق؛ للانخفاض الشديد.

ANHA