مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 2 - 2023

يعقد مجلس المرأة لعوائل الشهداء وتحت شعار Jin, Jiyan, Azadî ، وللحديث حول المؤمرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان ودور المرأة في تحقيق حريته الجسدية ورشة عمل في مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة قامشلو، الساعة 9.00(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر الكاتب والسياسي السوري، علي الأمين السويد، بأن ما تسمى "التسويات" لم ولن تحل الأزمة في درعا، مؤكداً أن الحل الأمثل؛ هو تشكيل إدارة ذاتية لمنطقة الجنوب تشمل، درعا والسويداء والقنيطرة(مرفق بالصور).

عدّ الكاتب والسياسي السوري محمد عيسى أن التوجه الروسي والتركي نحو إشراك إيران في مسار التقارب بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق، محاولة تركية لما وصفه بالتردد السوري إزاء التقارب مع دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور).

يلجأ عمال النظافة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى الاعتماد على طاقاتهم البشرية والمكانس والعربات المتحركة بدلاً عن الآليات؛ لتنظيف الحيّين، كأحد تبعات الحصار الحكومي.(مرفق بالصور الفيديو).

العالم والشرق الأوسط

قال مراقبون، إن هناك تعقيدات ميدانية وأخرى خارجية كبيرة تواجه رغبة أردوغان؛ بإحراز تقدم في مسار التقارب مع حكومة دمشق، فيما يجري الحديث عن استعداد الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها الغربيين، لتشكيل قوة عسكرية جديدة في ليبيا؛ بهدف طرد مجموعة "فاغنر" الروسية(مرفق بالصور)