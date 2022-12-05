مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 12 - 2022

تخرج حركة الشبيبة الثورية السورية في تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان، التي ستنطلق من ساحة الحرية في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة الـ 01:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي وجهاء العشائر في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، بياناً للرأي العام، حول مساندتهم لقوات سوريا الديمقراطية والوقوف بجانبهم، وذلك في مركز الشهيد هوكر لحركة الشبيبة الثورية، الساعة الـ 10:00 ، (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج أهالي سري كانيه القاطنين في مخيم واشو كاني بمقاطعة الحسكة في تظاهرة تنديدا بالعزلة المفروضة على القائد عبدالله أوجلان . الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

دلي تجمع نساء زنوبيا في منبج ببيان للرأي العام، للتعبير عن موقف النساء من هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00( مرفق بالصور والفيديو).

تعقد الإدارة المدنية الديمقراطية لمدينة منبج وريفها، سلسلة من الاجتماعات الجماهيرية، في احياء وبلدات المدينة، لشرح اخر ما تشهده سوريا من تطورات سياسية وعسكرية، ومن بينها خاصة شمال وشرق سوريا، بأوقات ومناطق متفرقة. (مرفق بالصور والفيديو).

أكد مهجّرو عفرين في مخيم العودة في ناحية شيراوا، مواصلة المقاومة والصمود والتشبث بالأرض حتى تحقيق حلمهم في تحرير عفرين والعودة إليها. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أعضاء لجنة الأعيان في إقليم الفرات، أن تسلح شعب المنطقة بالمقاومة السبيل الوحيد للانتصار على دولة الاحتلال التركي والتصدي لهجماتها. (مرفق بالفيديو والصور).

أكد أكاديميون وكتاب عرب أن الاحتلال التركي، يرى في الشمال السوري وجنوب كردستان؛ بوابة للسيطرة على الدول العربية والمنطقة عامة، وإعادة أمجاد الدولة العثمانية، وطالبوا بإنشاء تحالف عربي – كردي؛ لمواجهة الأطماع التركية، ودعم مقاومة شمال وشرق سوريا والكرد بكافة الوسائل والإمكانيات.

تقرير

يواجه أكثر من 200 ألف شخص من أهالي مقاطعة الشهباء ومهجري عفرين المحتلة كارثة إنسانية بعد تشديد حكومة دمشق للحصار الجائر على المقاطعة، الذي تسبب بإغلاق المؤسسات الخدمية والطبية والتعليمية فيها. (مرفق بالفيديو والصور).

السياسة

أكد رئيس حزب سوريا أولاً، سلمان شبيب، أن الاحتلال التركي يعمل وفق خطة احتلالية تقوم على مبدأ القضم التدريجي للأرض السورية، مشيراً إلى أن أطماع الاحتلال لا تنحصر في مدينة معينة، كما يزعم أردوغان بل تمتد لكل سوريا وخارجها أيضاً وعينه اليوم على حلب وأبعد منها لو تمكن، مطالباً السوريين بوحدة الصف وتعزيز مقومات الصمود الوطني. (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA