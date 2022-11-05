مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 11 - 2022

تعرض لجنة الثقافة والفن في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها، عرضا مسرحياً تحت عنوان "الدراويش يبحثون عن الحقيقة"، في صالة مسرح منبج، الساعة 13.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تفتتح قوات الحماية المجتمعية "الجوهرية" في منبج مركزا لها في المدينة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مقاطعة كوباني في شمال وشرق سوريا جثمان الشهيد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية انس صرين إلى مثواه الأخير في مزار شهداء ناحية صرين، الساعة 14.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تنظم المديرية العامة لمياه الشرب في مقاطعة الحسكة تنظم مؤتمراً صحفياً بخصوص انقطاع مياه محطة علوك. في مركز المديرية العامة لمياه الشرب في حي العزيزية بالحسكة الساعة 10.30 (مرفق بالفيديو والصور).

أعرب مقاتلون ومقاتلات مرابطون على الجبهات المواجهة لمناطق انتشار مرتزقة "هيئة تحرير الشام"، عن جاهزيتهم لأي حالة طارئة قد تشهدها المنطقة مستقبلاً عقب التطورات الميدانية الأخيرة التي شهدها الشمال السوري المحتل، بعد انتشار مرتزقة "هيئة تحرير الشام" فيه.

وزعت مديرية محروقات منبج مادة محروقات التدفئة، المازوت، على أرياف المدينة، وتواصل التوزيع في مركز المدينة، ومن المقرر أن تنتهي عملية التوزيع على كافة الأهالي مع مطلع العام المقبل.

أكد أهالي ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة على تشبثهم بأرضهم، وأن الهجمات لا تؤثر على مقاومتهم، مبيّنين دعمهم لقواتهم العسكرية لدحر الهجمات.

أكدت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، أن العدو يمارس حرباً قذرة ضد الكرد، لكنه لن يستطيع إبادتهم، مناشدة الكردستانيين في أجزاء كردستان الأربعة بالاتحاد وتصعيد النضال في مواجهة الهجمات بالأسلحة الكيماوية.

وهب الشهيد إبراهيم ميخائيل "آريو" نفسه للدفاع عن أرضه، بعد أن سلك درب الثورة إيماناً بمبدأ أخوة الشعوب، وباستشهاده رسّخ قيم هذه الأخوة ومبادئ الأمة الديمقراطية.

المرأة

أمام مشاق وعذاب نظام عمره 5 آلاف عام، تقف المرأة مجدداً، معلنةً النضال لاستعادة الكرامة والحقوق المسلوبة منها تاريخياً، متسلحة بشعار "Jin,Jiyan,Azadî"، فما جذور هذا الشعار الذي وضعه القائد عبد الله أوجلان، لتستطيع المرأة به التخلص من قيود النظام العبودي؟

دعت عضوات حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة الشهباء، جميع النساء في العالم وخاصة الفئة الشابة إلى التعمق أكثر بمفاهيم حرب الشعب الثورية والوعي النضالي والأيديولوجي، لإمكانية مجابهة الحرب الخاصة بكل وسائلها ولمنع توغلها ضمن المجتمع.

ANHA