مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 10 – 2022

تصدر مجالس عوائل الشهداء في ناحيتي ديرك جل آغا ومدينة قامشلو بيانات حول اغتيال الناشطة والاكاديمية ناكهان أركارسال في مدينة السليمانية بباشور كردستان، وذلك في تمام الساعة 10.00 بينما تدلي النساء في مقاطعة الحسكة في ذات السياق، ببيان إلى الرأي العام، الساعة 11.00 ويخرج أهالي ناحية تربه سبيه في تظاهرة للتنديد باغتيالها، الساعة 11.00 (مرفق بالصور والفيديو).

تعقد هيئة الشباب والرياضة و تحت شعار "بمشاعر الانتقام حطم المؤامرة وأكسر العزلة" ندوة، في صالة زانا بمدينة قامشلو، الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

ينظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، اجتماعاً للمرأة الشابة في المدينة، للتعريف بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله اوجلان، وتحليل المؤامرة التي استهدفته، مع حلول ذكرى المؤامرة، الساعة 11.00. (مرفق بالصور والفيديو)

يقيم اتحاد معلمي إقليم الجزيرة وبمناسبة يوم المعلم العالمي، حفل تكريم للمعلمين، تحت شعار "وقفة إجلال لصانعي الأجيال"، وذلك في الساعة 10.00، في حديقة دريم لاند بمدينة بقامشلو (مرفق بالصور والفيديو).

بعيداً جداً عن مسقط رأسها، وفي كنف عائلة كلو الوطنية والتي قدمت 15 شهيداً، ولدت جينا أميني من جديد، لتستمر مسيرة الحرية في كردستان، ولتتحول الحدود التي وضعها الأعداء إلى خيوط واهنة تمزقها رياح انتفاضة وإرادة الشعب الكردي(مرفق بالصور والفيديو).

باشر أهالي القرى الحدودية التابعة لمدينة منبج بالتعاون مع حركة الشبيبة الثورية السورية بحفر الأنفاق، بهدف حمايتهم من هجمات الاحتلال التركي أو أية قوة أخرى على المنطقة، مؤكدين استعدادهم لصد أي هجوم على أساس حرب الشعب الثورية(مرفق بالصور والفيديو).

دعت أسر الشهداء شعب باشور (جنوب كردستان) إلى الانتفاض في وجه الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) وخيانته، مؤكدين أن هذا الحزب أضحى أداة لتنفيذ مخططات دولة الاحتلال التركي.(مرفق بالصور والفيديو).

كثفت القوات الموالية لإيران من تحركاتها في سوريا، إذ بعد أن أخفت ظهورها في عدة مناطق سورية عادت مجدداً للظهور في مدينة الميادين بريف دير الزور، فما هي دلالة هذه التحركات؟ وما أهدافها؟(مرفق بالصور).

أوضح سياسيون من مدينة الطبقة، أن دولة الاحتلال التركي تهدف عبر هجماتها إلى ضرب النسيج الاجتماعي في المنطقة وبث الفتنة بين المكونات، وأكدوا أن "تماسك شعوب شمال وشرق سوريا سيفشل كل المخططات التركية الساعية إلى ضرب مشروع الإدارة الذاتية"(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

في الذكرى السنوية الثامنة لاستشهاد الفدائية آرين ميركان، أوضحت الناطقة باسم وحدات المرأة (YPJ)، روكسن محمد، أن عملية الشهيدة آرين هيأت أرضية نضالية على أساس أيديولوجية حرية المرأة لمقاومة الأنظمة الحالية، وعدتها أسلوباً تستقي منه النساء قوتهن وإرادتهن وسعيهن للوقوف أمام كافة الهجمات والرد عليها في الوقت المناسب(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

كشفت تقارير صحفية ليبية عن وجود نية لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا، وذلك على الرغم من وجود حكومتين متصارعتين على السلطة وبالتزامن مع تعيين مبعوث أممي جديد، فماذا استجد على الساحة الليبية؟(مرفق بالصور).

ANHA