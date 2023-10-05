مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 10 - 2023

كشفت اللجنة العربية لحرية القائد عبد الله أوجلان، عن تكثيف نشاطاتها وفعالياتها خلال الفترة القادمة، مع حلول مرور ربع قرن على المؤامرة الدولية التي استهدفته.

دعا مثقفو مدينة الحسكة إلى تصعيد النضال في سبيل تحقيق حرية القائد عبدالله أوجلان، مؤكدين على ضرورة "التكاتف لإظهار ما يتعرض له قائدنا في سجن إمرالي والمثابرة لإفشال مساعي العدو".(مرفق بالصور والفيديو)

في الذكرى السنويّة الـ 9 لعمليّة آرين ميركان الفدائيّة، أكدت والدتها أن ابنتها شهيدة الملايين من الشعب الكردي، وذكرت أنّها كانت تتطلّع إلى رؤية كردستان محرّرة. (مرفق بالصور والفيديو)

أشار عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح أن مسلحي الحزب الديمقراطي الكردستاني يقودون حرب الإبادة التي أعلنتها دولة الاحتلال التركي على الكرد، وعدّه أمراً غير مقبول، وشدد على ضرورة تصعيد النضال في وجه خيانتهم. .(مرفق بالصور والفيديو)

شدد أهالي دير الزور على محاسبة كل من يشارك في دفع المنطقة نحو الفتنة، ومن يحاول زعزعة أمن واستقرار مناطقهم، وأكدوا إدراكهم لتلك المساعي وتكاتفهم في وجهها. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد الكرد في حلب أن تحقيق الوحدة الكردية سيسهم في إفشال أهداف المحتلين ومن يساندهم من الخونة، داعيين إلى تشكيل مؤتمر وطني كردستاني، واستبعاد كل الأطراف التي تضرّ القضية. (مرفق بالصور والفيديو)

نفذت بلديات الشعب في إقليم الفرات سلسلة من الأعمال الخدمية بعد أن بدأت بها منذ شهر أيار المنصرم، في حين أنهت بلدية الطبقة أكثر من 80 % من أعمال التعبيد حتى الآن، بكمية بلغت 121ألفاً و800 متر مكعب من المجبول الإسفلتي. (مرفق بالصور والفيديو)

تعمل الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة على تحسين ساعات التغذية الكهربائية وجودة الطاقة الكهربائية في مركز ناحية تل حميس ونحو 300 قرية تابعة لها، عبر إعادة تأهيل محطة تحويل تل حميس 66/20Kv . (مرفق بالصور والفيديو)

تخرج النساء في نواحي جل آغا وتل كوجر وديرك وكركي لكي في مظاهرة منددة بالعزلة لمفروضة على القائد عبدالله أوجلان، وذلك من ناحية ساحة الشهيد خبات بناحية كركي لكي، الساعة الـ10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تتوجه مجموعة من أيزيدي شمال وشرق سوريا إلى باشور كردستان للمشاركة في مرسم عيد حماي في معبد لالش والتي ستستمر لمدة 7 أيام على التوالي، ينطلق التجمع من أمام البيت الإيزيدي في ناحية تربه سبيه.(مرفق بالصور والفيديو)

يدلي المجلس الاجتماعي الأرمني واتحاد المرأة الأرمنية بياناً إلى الرأي العام تنديداً بالإبادة الجماعية والتغيير الديمغرافي بحق الشعب الأرمني في ارتساخ، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، الساعة 10:30.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم لجنة الشباب والرياضة في مدينة منبج وريفها محاضرة حول المؤامرة الدولية، وذلك في قاعة المجلس التشريعي الساعة 11:00.(مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية صرين في مقاطعة كوباني في تظاهرة منددة بالمؤامرة الدولية، تنطلق من مفرق صرين صوب حديقة القائد على جسر قرقوزاق، الساعة 12:00 (مرفق بالفيديو والصور).