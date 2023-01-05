مخطط وكالة أنباء هاوار 5 – 1 - 2022

يقدم أهالي مدينة الحسكة واجب العزاء لذوي الشهيدة حلا أبو راسيين، مخيم الطلائع بمدينة الحسكة. الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم استذكار شهداء شهر كانون الثاني ، وذلك في مزار الشهيد دليل صاروخان الساعة 14.00(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم شبيبة حزب سوريا المستقبل في اقليم الفرات مظاهرة منددة بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، ودعماً لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك في ناحية جلبية تابعة لمقاطعة كوباني. الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم لجنة الشباب والرياضة في مدينة منبج وريفها منتدى حواري في الملعب السداسي وسط المدينة عن العزلة المفروضة على القائد عبدالله اوجلان وانعكاساتها على شعوب شمال شرق سوريا الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

أكد المعارض السوري، فراس قصاص، أن الاجتماع الثلاثي لوزراء دفاع الاحتلال التركي وروسيا وحكومة دمشق في موسكو؛ يستهدف حرية الشعب السوري ويشكل محاولة خطرة للإجهاز على إرادة السوريين، وأشار إلى أن هذا التقارب يشكل فرصة؛ لتشكيل جبهة ثورية سورية منسجمة مع قيم الإدارة الذاتية. (مرفق بالفيديو والصور).

حذر الإداري في المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، مرعي الشبلي من ازدياد الوفيات نتيجة فقدان مواد التدفئة بسبب الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق، وشدد على ضرورة فك الحصار. (مرفق بالفيديو والصور).

عبّر الناطق باسم مجلس الأعيان في مدينة منبج وريفها عن دعمهم لمقاومة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وقوات سوريا الديمقراطية في مواجهة دولة الاحتلال التركي ومرتزقة داعش. (مرفق بالفيديو والصور).

دعا وجهاء عشائر الهول أهالي المنطقة إلى التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية، والإبلاغ عن المشتبهين بصلاتهم مع مرتزقة داعش خلال عملية "صاعقة الجزيرة"، مؤكدين أن "هذه العملية لها تأثيرات إيجابية على المنطقة".(مرفق بالفيديو والصور).

ندد فنانو مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني، بمجزرة باريس الثانية، واعتبروها محاولة جديدة؛ للقضاء على الشعب الكردي أينما وُجد من خلال القضاء على جذوره الثقافية والفنية. (مرفق بالفيديو والصور).

حذرت عضوات تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، من أن هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا يعزز من نشاط مرتزقة داعش في المنطقة، وأكدن "نحن النساء في الرقة، سنواجه داعش والاحتلال التركي وسنمنعهم من تكرار ارتكاب الإبادة بحق النساء وشعب المنطقة".(مرفق بالفيديو والصور).

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