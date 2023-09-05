مخطط وكالة أنباء هاوار 5-9-2023

أكدت مواطنات من ناحية تربه سبيه، أن أفكار القائد عبد الله أوجلان التحررية لا تتماشى مع سياسات الأنظمة السلطوية المبنية على القتل والدمار وإنكار الشعوب، مشددات على سعيهن ليل نهار من أجل تحقيق حرية القائد الجسدية(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عادل حجي أن "دولة الاحتلال التركي دائماً تستغل الخونة لصالحها، فمن كان سبباً في إفشال جمهورية مهاباد، تسعى اليوم لإفشال ثورة الحرية التي يقودها مقاتلو الكريلا في جبال كردستان عن طريقهم، ولهذا على شعب المنطقة مساندة قوات الكريلا والانتفاض في وجه الخونة"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر الرقة أن قوات سوريا الديمقراطية ستنتصر وستعيد الأمن لمناطق دير الزور، وستدحر كل المتورطين بهذه الفتنة، ودعوا ووجهاء وأهالي دير الزور عدم الانجرار وراء الفتن المفتعلة وتحكيم عقولهم(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية وشيوخ العشائر في الرقة أن استهداف دولة الاحتلال التركي للقياديين والقياديات في شمال وشرق سوريا انتقام لمرتزقة داعش، وشددوا: "سنقف صفاً واحداً أمام أي عدوان على منطقتنا"(مرفق بالصور والفيديو).

اختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر آب المنصرم، 62 مواطناً بينهم 6 مواطنات، كما انتهى من بناء مستوطنة وبدأ بـ 3 مستوطنات أخرى بمساعدة منظمات إخوانية(مرفق بالصور).

حذّر خبراء من احتمالية تمدد حزام الانقلابات الذي تشهده أفريقيا لدول جديدة في القارة، خاصة بعد أن أطاحت انقلابات بـ 5 زعماء أفارقة خلال فترة وجيزة في ظل تشابه الظروف والسياسات التي تعيشها معظم بلدان القارة.. فهل تكون الغابون آخر الانقلابات أم يكون للأفارقة رأي آخر؟ (مرفق بالصور).

تخرج لجنة التربية والتعليم في مدينة الرقة، دورة خاصة للمعلمات وذلك في مبنى اللجنة الساعة 09.00(مرفق بالصور والفيديو).

يدلي شيوخ ووجهاء العشائر في الريف الشمالي لمدينة الرقة ببيان حول دعمهم لعملية "تعزيز الأمن"، وذلك في المجلس العام ببلدة حزيمة بريف الرقة الشمالي الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان المقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية الشهيد أحمد محمد الخضر والشهيد باسل عايد الحسن وذلك في مزار الشهيد دجوار بقرية داودية بمدينة في مدينة الحسكة 17.30(مرفق بالصور والفيديو).