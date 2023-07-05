مخطط وكالة أنباء هاوار 5 - 7 - 2023

يعدّ ترجمة مشروع الأمة الديمقراطية المطروح على أرض الواقع، وفق محللين عرب، حلاً للأزمات التي وُصفت بأنها باتت مركّبة، يعاني منها الشعوب في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها التوغل الغربي الشديد، والنزاع العرقي والطائفي الذي يتسبب في تفكيك المجتمع(مرفق بالصور).

أكد شيوخ ووجهاء عشائر مدينة الرقة أن أبناء المنطقة مستمرون في الدفاع عن الأراضي السورية، ولن يفرطوا بذرّة تراب منها، وشددوا على ضرورة أن تكون العشائر في سوريا وتركيا يداً واحدة ضد دولة الاحتلال التركي(مرفق بالصور والفيديو).

كشف المتحدث باسم اتحاد المحامين في إقليم الفرات مصطفى مسلم أن الإدارة الذاتية خاطبت واجتمعت مع اتحاد المحامين في شمال وشرق سوريا لتزويدها بالمقترحات حول آلية محاكمة مرتزقة داعش الأجانب(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية (NRLS) منتدى دولياً عن معاهدة لوزان على مدار يومين متتالين، بمشاركة نخبة من السياسيين والمثقفين والأكاديميين من كردستان وعدة بلدان أخرى(مرفق بالصور والفيديو).

على إيقاع الانهيارات المتلاحقة في لبنان، يتصاعد الحديث عن وجوب الانتقال إلى نظام سياسي جديد، قوامه اللا مركزية أو الفيدرالية، وعلى الرغم من أن طرح الفيدرالية ليس جديداً، يعود الحديث عنها إلى الواجهة عند كل مرحلة سياسية انتقالية. فهل الفيدرالية ممكنة في لبنان، وتكون هي طريق الحل؟(مرفق بالصور).

يستذكر مؤتمر ستار في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، الشهيدة زيلان، عبر محاضرة عن نضالها في مركز الثقافة والفن في الناحية، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يفتتح مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل براك بمقاطعة قامشلو، دورة تدريبية لأطفال الشهداء لتنمية مواهبهم ومهاراتهم وذلك في مدرسة علي سلوبي، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي في حي الشيخ مقصود بحلب ، للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، تظاهرة تنطلق من أمام قاعة 8 آذار للاجتماعات والواقعة بالقسم الغربي من الحي ، الساعة 18.00 (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA