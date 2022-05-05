مخطط وكالة أنباء هاوار 5-5-2022

حذرت شبيبة إقليم الفرات من الهجمات التي تتعرض لها شنكال على يد الجيش العراقي بدعم الحزب الديمقراطي الكردستاني، ونددوا ببناء الجدار الذي يفصل شنكال عن شمال وشرق سوريا. (مرفق بالفيديو والصور).

دعا وجيها عشيرتين كردية وعربية في مدينة الحسكة، شعوب ومكونات كردستان للتكاتف في وجه هجمات دولة الاحتلال التركي، وأكدا أنهم لن يتخلوا عن أرضهم للاحتلال بعد أن قدموا الآلاف من أبنائهم شهداء في سبيلها، معبرين عن دعمهم لمقاومة الكريلا(مرفق بالفيديو والصور).

ربط فرزندا منذر بين الهجمات التي تُشن على مناطق الدفاع المشروع وشمال وشرق سوريا والعزلة المستمرة على القائد أوجلان. وأكد "أن سبيل تحقيق النصر والحرية الجسدية للقائد أوجلان يكمن في تصعيد النضال".(مرفق بالفيديو والصور).

ملف

تعرض الشعب الكردي للعديد من المجازر في عهد العثمانيين، كما قام الكرد بالكثير من الانتفاضات ضد العثمانيين. وقد كانت الخيانة هي السبب الرئيس في فشل هذه الانتفاضات وتعرض الكرد للمجازر بعدها. لا سيما أنّ الجمهورية التركية قد أعلنت نفسها بعد تأسيسها على أساس القضاء على الكرد كميراثٍ عثماني.

تحليل

يعيد حديث الوسائل الإعلامية والمسؤولين التابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل مكثف عن نزوح الأهالي من شنكال واللجوء للمخيمات الأحداث التي رافقت حرب داعش على كوباني، حين كانت تركيا تترقب سقوط المدينة وتجهز المخيمات لشعبها.

المجتمع والحياة

في وقت يتحضر فيه مزارعو مدينة الرقة لزراعة الموسم الصيفي، آملين أن يبدأوا موسمهم دون أي عقبات، استأنفت دولة الاحتلال التركي خفض منسوب مياه نهر الفرات، فيما يحذر مسؤول مكتب الري في الرقة من كارثة إنسانية في حال استمرت المياه بالانخفاض(مرفق بالفيديو والصور).

ANHA