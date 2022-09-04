مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 9 – 2022

تستمر حملة " الإنسانية والأمن" في يومها الـ11 على التوالي في مخيم الهول، والتي تهدف للقضاء على خلايا داعش في المخيم وتجفيف منابع الإرهاب (مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي مدينة ديرك جثمان الشهيد مرفان، الاسم الحقيقي أسد، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد خبات، وذلك حلال مراسم تقام الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر فعالية خيمة الاعتصام المنددة بالصمت الدولي إزاء جرائم وهجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، في يومها الـ 24، وذلك أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة المختصة بشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ10:00 صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو).

منذ أن قال القائد عبد الله أوجلان: "أستطيع إسكات صوت السلاح في غضون أسبوع واحد"، فرضت دولة الاحتلال التركي عزلة مشددة بحقه ورفعت وتيرة هجماتها ضد الشعب الكردي وشعوب المنطقة، وأكدت محاميته أن السلطات تفرض عزلة خطيرة في إمرالي وتقضم الحقوق المنصوص عليها في القانون التركي حينما تتعلق بالسيد أوجلان(مرفق بالصور).

قالت الناشطة السورية ياسمين عينية على هامش مشاركتها في ملتقى الرقة التشاوري بأنه "عن طريق هذه الملتقيات يتم العمل على تقريب وجهات النظر والعمل على تقريب المشتركات التي تهم السوريين في كافة المجالات وخاصة على صعيد القضايا المحورية".(مرفق بالصور والفيديو).

عُثر على العديد من الأدوات والمعدّات المحظورة داخل مخيم الهول خلال المرحلة الثانية لحملة الإنسانية والأمن التي أُطلقت فيها. فيما يجري تدمير هذه الأماكن التي جعلتها خلايا داعش النائمة مقراتٍ لها من قبل القوات المشاركة في الحملة(مرفق بالصور والفيديو).

طالب أهالي وأسر الشهداء في شمال وشرق سوريا بمحاسبة العملاء والخونة وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وتسليمهم لأبناء الشهداء لمحاكمتهم، مؤكدين دعمهم لعملية "القسم" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد العملاء(مرفق بالصور والفيديو).

أكد الشيخ فهد الشلاش أن شيوخ ووجهاء عشائر منبج وريفها، تساند قوات سوريا الديمقراطية من أجل حماية أرضهم وأطفالهم، مشدداً على ضرورة إبداء المجتمع الدولي موقف صارم تجاه ما تقوم به دولة الاحتلال من هجمات بربرية واستهداف شعب المنطقة(مرفق بالصور والفيديو).

أكد مثقفون حقوقيون في شمال وشرق سوريا أن الهدف من هجمات دولة الاحتلال التركي على المنطقة هو الضغط على الإدارة الذاتية، ورسم سياسة جديدة على الجغرافية السورية بالتزامن مع توجهها إلى الاتفاق مع حكومة دمشق، مشددين على ضرورة الاستمرار في النضال والمقاومة حتى تحرير جميع الأراضي المحتلة(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

الطفلة التي اختطفت على يد مرتزقة داعش من شنكال، اغتصبت وتاجر المرتزقة بها وتعرضت للتعذيب، لكنها الآن حرة وعلى يد مقاتلات YPJ، لتستمر وفاء بحياتها من جديد بعد الذي عاشته(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

عززت قوات حكومة دمشق نقاطها العسكرية في محيط مدينة جاسم بريف درعا الشمالي، الأربعاء، وسط مخاوف من تنفيذ عمليات اقتحام وتهديد للمدينة كما حصل مؤخراً في مدينة طفس، في حين قالت مصادر سياسية عراقية إن توجيه زعيم التيار الصدري لأنصاره بالانسحاب من الساحة كانت خطوة اضطرارية بعد لاءات إيرانية وصلت إليه(مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

بعد مرور نحو شهرين على إعلان حالة الطوارئ، يستكمل شعب شمال وشرق سوريا استعداداته وتحضيراته الدفاعية وفق مبادئ حرب الشعب الثورية لمواجهة الهجمات والتهديدات الاحتلالية التركية، وتقول عضوة في خلية الأزمة "على الشعب مواصلة التحضيرات التي لم ولن تتوقف ودعم إدارته الذاتية"(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA