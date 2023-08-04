مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 8 - 2023

تستمر مطالبات أهالي شمال وشرق سوريا للمنظمات الحقوقية والإنسانية ولجنة مناهضة التعذيب (CPT) بالتدخل لكفّ تركيا عن انتهاكاتها بحق القائد عبد الله أوجلان، وضرورة تصعيد النضال في جميع الميادين، وتنظيم الفعاليات من أجل تحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالصور والفيديو).

جرى تحرير ألف و203 امرأة إيزيدية منذ الفرمان الذي نُفذ بحق المجتمع الإيزيدي عام 2014 وحتى الآن، وتقول النساء الإيزيديات في روج آفا إنهن يواجهن الفرمان بتعزيز تنظيمهن. (مرفق بالصور).

أشار برزان سلو، وهو أحد الشهود على فرمان 3 آب 2014، الذي ارتُكب بحق أهالي شنكال إلى وقوف أهالي روج آفا إلى جانب أهالي شنكال، وأوضح أن مكونات روج آفا استنفرت كل إمكاناتها وحشدوها لمساعدتهم، وقال: "أثبتت مكونات روج آفا أن المجتمع الإيزيدي ليس وحيداً"(مرفق بالصور والفيديو).

مضى 9 أعوام على الإبادة الجماعيّة التي وقعت في شنكال، وما حدث خلال هذه الأعوام يحتاج سرداً جيداً. (مرفق بالصور).

اختطف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال شهر تموز 35 مواطناً، بينهم أربع نساء وقطعوا أكثر من ألفي شجرة، في عفرين المحتلة(مرفق بالصور).

يبقى حصار حكومة دمشق وظروف التهجير من أكثر المصاعب التي يواجهها قاطنو الشهباء، فالحصول على المحروقات والأدوية بات صعب المنال، إلا أن العنوان الأبرز هو أن المقاومة مستمرة وستستمر. (مرفق بالصور والفيديو).

شهدت الأجواء السورية خلال الفترة الماضية مشاحنات واحتكاكات روسية – أميركية وذلك في إطار تصاعد الصراع بين الطرفين في المنطقة والعالم ورغبة كل منهما الضغط على الطرف الآخر. (مرفق بالصور).

كثرت في الآونة الأخيرة، التحركات الدبلوماسية والعسكرية في منطقة الخليج العربي، انطلاقاً من التنافس الغربي من جهة، والروسي والصيني من جهة أخرى، على جذب دول الخليج التي حاولت مؤخراً أن ترسم خطاً مستقلاً نوعاً ما لتحركاتها، وما نتج عن ذلك من تغيرات مفاجئة في مواقف هذه الدول، بالإضافة إلى الحديث عن مسار التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. فما هي حيثيات ما يجري؟ وإلى أين ستؤول هذه التطورات؟. (مرفق بالصور).

ANHA

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