مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 8 - 2020

تنظم قوى الأمن الداخلي في ريف دير الزور الغربي ندوة حوارية لاستعراض أعمالها، في منطقة العزبة بريف دير الزور الغربي. (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي المؤسسات المدنية بريف دير الزور الشرقي بياناً بخصوص الهجمات التركية وقصفها على مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 11.00(مرفق بالفيديو والصور).

أكدت أمينة أوسي أن عمل الإدارة الذاتية ولجانها ضمن حالة الطوارئ وصل إلى مستوى جيد على الصعيد الصحي والخدمي والتنظيمي والعسكري، لافتة إلى أن الإدارة الذاتية تعمل جاهدة على الصعيد الدبلوماسي لمنع وقوع الحرب. (مرفق بالفيديو والصور).

أكدت كل من هيئات ولجان الصحة والبلدية والاقتصاد والحماية في مقاطعة قامشلو أنها تواصل تحضيراتها، استعداداً لأي هجوم تركي محتمل. (مرفق بالفيديو والصور).

حوّلت استخبارات الاحتلال التركي ومرتزقته مقاطعة عفرين المحتلة إلى سجن كبير تمارس فيها شتى صنوف التعذيب بحق السكان الأصليين المتبقين في المقاطعة، فيما تكشف وكالتنا النقاب عن مقرات ونقاط تمركز الاحتلال ومرتزقته وسجونهم، التي كانت منشآت حيوية وتعليمية قبيل احتلالها، في جرائم حرب وضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

هزم 12 فارساً وقوات روج آفا وشابات وشبان إيزيدخان مرتزقة داعش وأفشلوا مخططه بالمقاومة. وتوجّه هذه الإدارة الذاتية التي أُعلنت بتضحيات عظيمة وبدعوة من القائد أوجلان هذه الرسالة للمحتلين: "لن تكون شنكال كالسابق".

وثقت وكالتنا من خلال مصادر محلية في مقاطعة كري سبي المحتلة، عدد اللاجئين السوريين الذين رحّلتهم سلطات الاحتلال التركي إلى المقاطعة المحتلة خلال الـ ٥ أشهر الماضية، تمهيداً لتوطينهم في المستوطنات التي أعلن أردوغان عن إنشائها في شهر أيار من العام الجاري.

ملف

لطالما بقي الإيزيديون في حالة دفاع مستمرة عن معتقداتهم وتعاليم ديانتهم، في وجه كافة حملات الإبادة الثقافية والعسكرية التي تعرضوا لها، وظلوا محافظين عليها، لكن أعداء المجتمع الإيزيدي والذين يحاولون إبادتهم لم يكتفوا بالقتل، بل سعوا ويسعون لضرب جوهر الإيزداتية، في محاولة لاستهداف جذور الكرد من العمق.

تقرير

بعد عامين من تفجير مرفأ بيروت، لا يزال أهالي الضحايا وسكان المدينة بشكل عام ينتظرون تحقيق العدالة فيما يخص الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم. ففي وقت يحيي أهالي الضحايا هذه الذكرى، وسط دعوات إلى تجمّعات واعتصامات للمطالبة بكشف الحقيقة، يبدو أن الجميع وصل إلى قناعة بأن التحقيق في الانفجار سيبقى في الأدراج بجنب عشرات التحقيقات السابقة.

تشهد مناطق "خفض التصعيد" قصفاً يومياً وتحليقاً للطيران من قبل روسيا وحكومة دمشق بالتزامن مع تصعيد الاحتلال التركي لهجماته على شمال وشرق سوريا، وذلك بعد قمة طهران وقبيل لقاء رئيسي روسيا وتركيا المقبل، إذ يؤكد صحفي سوري أن ما يجري هو عبارة عن "رسائل ضغط ومقايضات" على حساب الشعب السوري.

المرأة

"لن أقبل حياة العبيد، وعلى جميع النساء ألا يقبلن أيضاً بالواقع الذي يعشنه"، مقولة كانت ترددها دوماً المقاتلة في وحدات مكافحة الإرهاب بارين بوتان، التي اتخذت من اسم الشهيدين بارين كوباني وجمعة بوتان اسماً لها، وأوفت بعهدها لهما بمتابعة مسيرتهما. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة الداخلية في إقليم الجزيرة، همرين علي، أن استهداف قياديات وأعضاء المؤسسات الأمنية والعسكرية في المنطقة، هو استهداف لمكتسبات ثورة 19 تموز، ومحاولات من قبل تركيا لإحياء داعش، مؤكدة أن الانتقام لدماء الشهداء سيكون بتصعيد النضال وحفظ أمن واستقرار المنطقة. (مرفق بالفيديو والصور).

تحليل

عقد اجتماع الناتو في العاصمة الإسبانية مدريد في الـ 28-30. وتم في الاجتماع قبول "المفهوم الاستراتيجي الجديد" وبدأت عملية عضوية السويد وفنلندا في الحلف.

ANHA