مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 7 – 2022

تدلي كافة الاتحادات التابعة لمنظمات المجتمع المدني في مدينة الرقة بيان مشترك للمطالبة بحظر الطيران التركي المسير فوق شمال وشرق سوريا الساعة 11.00وسط مدينة الرقة (مرفق بالصور والفيديو).

علّقت رئيسة رابطة جين النسائية في لبنان، بشرى علي، على "العقوبات الانضباطية" بحق القائد أوجلان واعتبرتها قرارات سياسية مجردة من القانون، مؤكدةً أن العزلة المفروضة لا تستهدف شخص القائد أوجلان، وإنما تستهدف الشعوب المؤمنة بأفكاره، كما عاهدت بتصعيد النضال، كنساء على وجه الخصوص، لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان(مرفق بالصور والفيديو).

يؤكد مواطنون من أهالي مقاطعة الحسكة على الصمود والتمسك بالأرض في وجه الهجمات والتهديدات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا، مشددين على ضرورة تطبيق مبدأ حرب الشعوب الثورية(مرفق بالصور والفيديو).

أدانت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في مدينة منبج وريفها سهام حمو الهجمات التركية المتكررة على المدينة وريفها، داعية الأهالي للتمسك بأرضهم وعدم إفساح المجال للمحتلين(مرفق بالصور والفيديو).

أدان مواطنون المواقف المناهضة للكرد التي تبنتها دولتا السويد وفنلندا، وشككوا في مصداقية الدولتين اللتان تدعيان أنهما تعترفان بحقوق الشعوب في الدفاع عنها، وأكدوا أن الاعتماد على الذات هو الرد الأنسب على الاتفاقيات المعادية للكرد(مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

عقد اجتماع قمة الناتو في العاصمة الإسبانية، مدريد، في الـ 28-30 من حزيران المنصرم. وحضرته مجموعة دول أخرى غير الدول الـ 30 الأعضاء في الحلف؛ مثل النمسا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وقبرص الجنوبية وجورجيا والتي تعرف باسم "مربع الباسيفيك - آسيا"، بالإضافة إلى وفد السويد وفنلندا اللتان تقدمتا بطلب لعضوية الحلف، أي بحضور ما مجموعه 14 دولة أخرى غير الدول الأعضاء. وعقب الاجتماع الذي حضره ممثلون عن 44 دولة، تم الإعلان عن "وثيقة المفهوم الاستراتيجي للناتو".

المرأة

يعقد مجلس المرأة بحزب سوريا المستقبل في الطبقة ندوة حوارية حول معاناة المرأة في ضل الأزمة السورية (مرفق بالصور والفيديو).

المجتمع والحياة

رغم ارتفاع أسعارها أصبح الاعتماد على الطاقة الشمسية بغرض استخدامها في المجال الزراعي إحدى سبل المزارعين للتعويض عن فقدان مادة المازوت نتيجة الحصار الحكومي(مرفق بالصور والفيديو).

تستمر بلديات الشعب في شمال وشرق سوريا، بتنفيذ مشاريعها الخدمية، أهمها تعبيد الطرق وإنشاء الحدائق وتمديد شبكات الصرف الصحي، فيما تعمل هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة على مشروع الإنارة في مدينتي قامشلو والحسكة والذي بدأت العمل عليه منذ 15 أيار الماضي(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA