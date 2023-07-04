مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 7 - 2023

قال علي بكر الذي التقى القائد عبد الله أوجلان قبل 28 عاماً: "عندما احتضنني القائد آبو، شعرت أنه يتعامل معي كأبٍ لم يلتقِ بابنه منذ عشرات السنين، ويريد حمايته من الإبادة، إن القائد آبو منقذ الشعوب، ويتوق الجميع لرؤيته ونحن مصرون على تحقيق حريته"(مرفق بالصور والفيديو).

أدانت هيئة المرأة ومؤتمر ستار في إقليم عفرين جرائم المحتلين بحق المرأة والطفل في عفرين، وكشفا أنهما أرسلا ملفاً عن هذه الجرائم للجهات المعنية، لكنهما لم يتلقيا أي استجابة حتى الآن(مرفق بالصور والفيديو).

أكد السياسي المصري أحمد بهاء الدين أن ما يجمع العرب والكرد وبقية شعوب الشرق الأوسط بمختلف أيديولوجياتها وأديانها وأعراقها أكبر مما يفرقها، خاصة أنها تواجه عدواً مشتركاً يستمر في نهب ثروات المنطقة واستعباد شعوبها منذ قرون طويلة(مرفق بالصور).

تصنع ملك البالغة من العمر (12 عاماً)، الأساور والقلائد من الخرز التي لفتت انتباهها في معرض، لتصبح حرفة تمتهنها إلى جانب دراستها(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا التابعة لمقاطعة قامشلو مراسم غيابية للمقاتل في قوات الدفاع الشعبي، زاغروس سري كانيه، الاسم (جهاد خالد الحسين)، والذي استشهدا في الـ 22حزيران2023 في مناطق الدفاع المشروع، وذلك امام منزل ذوي الشهيد الواقع في بلدة حمرا في تمام الساعة الـ 10:00، (مرفق بالصور والفيديو).

يستذكر مجلس ناحية تربه سبيه الشهيدة زيلان (زينب كناجي)، في تمام الساعة الـ 11:00، وذلك في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي، (مرفق بالصور والفيديو).