مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 6 - 2023

تساءل نشطاء عن أسباب فرض عزلة على القائد عبد الله أوجلان، وأكدوا: "نريد توضيحاً للذنب الذي اقترفه القائد عبد الله أوجلان لتمديد حظر لقائه بذويه ومحاميه، على ماذا استندتم وبأي حق تعزلونه عن شعبه وأهله وأقاربه؟ هل لأنه ينادي بالحرية والديمقراطية والإنسانية؟ أم أن وجوده يدبُّ في نفوسكم الرعب؟".(مرفق بالصور والفيديو).

تنبّأ الشهيد فيصل أبو ليلى قائد كتائب شمس الشمال وأحد قادة مجلس منبج العسكري خلال لقاء مع وكالتنا، قبل أيام من دخول داعش إلى مدينة كوباني وبدء حرب الشوارع، بأن كوباني لن تسقط بل ستكون مقبرة لداعش(مرفق بالصور والفيديو).

يتعرض المئات من الأطفال الأبرياء في المناطق السورية المحتلة لكافة أشكال الجرائم من "قتل، وتهجير، واغتصاب، وسجن"، بالإضافة إلى المعاناة الصحية والاقتصادية بسبب الحصار المفروض(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح خبراء عرب أن التهاني التي تلقّاها أردوغان من الإخوان المسلمين بعد وصوله للرئاسة، توحي بالآمال التي تعلّقها هذه الجماعات على زعيم العدالة والتنمية، وأكدوا أن الرئيس التركي سيكون محكوماً بمواصلة المسار الذي بدأه في العامين الأخيرين، القائم على مد جسور التواصل مع أهم القوى الإقليمية في المنطقة(مرفق بالصور).

المخدرات واحدة من أخطر الأسلحة ذات التأثير التي تستخدمها الأنظمة والسلطات كسلاح خفي ضد المجتمعات والحركات التحررية(مرفق بالصور).

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التوافق بين السعودية ومصر ومعهما الإمارات وبعض الدول العربية الأخرى، "يمكن أن يؤدي إلى تغيير جوهري في الوضع العام العربي كله وفي العالم الخارجي"، في حين شهد الأسبوع الماضي اتفاقات للتعاون في مجالات الطاقة والأمن والخدمات اللوجستية بين إيران والعراق وروسيا والصين، ويُتوقع أن تكون هذه الاتفاقات بوادر أوبك ثالثة(مرفق بالصور).

ينظم اتحاد الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل حميس بمقاطعة قامشلو، محاضرة حول حرب الشعب الثورية، وذلك في صالة المركز الثقافي في الناحية، الساعة 13.00(مرفق بالصور والفيديو).

ANHA