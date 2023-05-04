مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 5 - 2023

أكد أعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي في حلب على ضرورة تصعيد وتيرة النضال والمقاومة حتى تتحقق الحرية الجسدية للقائد وحتى تتحقق حرية كافة الشعوب المضطهدة. (مرفق بالفيديو والصور).

تسبب الحصار المفروض على الشهباء منذ ما يقارب الـ 9 أشهر، في تضرر القطاعات الحيوية في المقاطعة وازدياد الخطر على حياة المواطنين، خاصة بعد التحذيرات التي أطلقت بصدد خروج العديد من النقاط الطبية عن الخدمة؛ نتيجة نقص الأدوية والمحروقات. (مرفق بالفيديو والصور).

تتحضر حركة ميزبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا بالتنسيق مع هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة وحركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة، لإقامة مهرجان أوركيش الثاني للموسيقى وغناء الشعوب، في 5 أيار القادم. (مرفق بالفيديو والصور).

دعت عضوتا مؤتمر ستار، النساء في باكور كردستان للإدلاء بأصواتهن لصالح حزب الخضر اليساري، وأكدتا أن نجاحه في الانتخابات هو ضمان للحرية والمساواة والديمقراطية للمرأة والشعوب في باكور كردستان وتركيا. (مرفق بالفيديو والصور).

حظيت التطورات العسكرية في السودان باهتمام كبير من العواصم والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام العالمية، وحسب التقييمات، فإن الأزمة في السودان قد تسبّب تداعيات وخيمة على سبع دول أفريقية.

جددت المكالمة الهاتفية التي جمعت بين الزعيم الصيني والرئيس الأوكراني الآمال فى إمكانية الوصول لاتفاق، ينهي الحرب الروسية الأوكرانية التي كان لها تداعيات كبيرة على العالم. فهل تنجح بكين في صناعة تقارب بين كييف وموسكو كما فعلت بين الرياض وطهران؟

خلال فصل الربيع، تفوح رائحة خبز التنور من منازل القرى وسط مناظر الربيع الخلابة. (مرفق بالفيديو والصور).

بهدف نشر فكر القائد عبدالله أوجلان، تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية درباسيه فعالية المكتبة الجوالة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار بالتنسيق مع مركز الجنولوجيا، مراسم الذكرى السنوية لعضوة مركز جنولوجيا الشهيدة مالدا، في مزار قرية شرجي بريف الحسكة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يتوافد أهالي مدينة الحسكة إلى خيمة عزاء المركزية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدين صابر أحمد و أحمد الملطق اللذان استشهدا وهما يؤديان واجبهما العسكري، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مؤتمر ستار في اقليم الفرات مسيرة دعماً لانتخابات باكور كردستان وتركيا، تنطلق المسيرة من ساحة المرأة الحرة، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم منتدى حلب الثقافي ندوة بعنوان "صحيفة كردستان والصحافة الكردية" في مركزهم الواقع في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود في حلب، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي مجلس عوائل الشهداء ببيان للتنديد بالحصار المفروض على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، أمام مركزهم الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في حلب الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تعقد هيئة الشباب والرياضة بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المؤتمر التأسيسي للاتحاد الرياضي في شمال وشرق سوريا، في صالة مركز الثقافة والفنون في مدينة الرقة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في قامشلو مراسم استذكار شهداء شهري نيسان وأيار، في مزار الشهيد دليل صاروخان، الساعة 16.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA