مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 5 - 2022

يعقد مجلس العشائر والأعيان في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو، اجتماعاً حول آخر المستجدات في المنطقة، وإصدار بيان للتنديد بقصف الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، وذلك في مركز العشائر في الناحية، الساعة 10.00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم قوات حماية المجتمع اجتماعاً مع أهالي ناحية تربه سبيه لشرح حرب الشعب الثوري وكيفية الحماية الجوهرية ضد تهديدات الاحتلال التركي على المنطقة، وذلك في صالة السياحي، 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يعقد مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية مؤتمراً صحفيا ً للأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، وذلك في مركز الدراسات بمدينة قامشلو، الساعة 11:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يعتبر العديد من المفكرين والمطلعين على الوضع الراهن الحامل في طياته التهديدات التركية لشمال وشرق سوريا، أن المشروع العملي لصدها يكمن في تعزيز الدفاع الذاتي، وفق أفكار القائد عبد الله أوجلان التي أثبتت جدارتها في مقاومة حي الشيخ مقصود. (مرفق بالصور والفيديو)

بيّن أعضاء مؤسسات مدنية بريف دير الزور الشرقي أن هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع هي انتهاك لحق الحرية والإنسان، وأشادوا بالمقاومة التي يبديها مقاتلو الكريلا في الجبال وأكدوا أنهم يدافعون عن كافة شعوب المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد سكان ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء، على المقاومة والوقوف في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته والتصدي لأي هجوم، مشيرين إلى أنهم مدركون جيداً لسياسات الدولة التركية ونواياها الاستعمارية في المنطقة بشكل عام. (مرفق بالصور والفيديو)

ازدادت وتيرة تهديدات الاحتلال التركي بشن هجوم جديد لاحتلال مناطق في شمال وشرق سوريا، وقال عنها السياسي صلاح علمداري أنه تهدف لمحو الهوية الكردية على طول الشريط الحدودي. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن هناك إجماع على الحاجة إلى مستقبل مشترك بين العرب والكرد؛ لأن هناك قواسم مشتركة عديدة بين الشعبين تسمح بحدوث تعاون مستقبلي في مختلف المجالات.

أوضح أهالي مدينة كوباني أن المجلس الوطني الكردي (ENKS) يروّج للاحتلال التركي على حساب الكرد، فيما أكد أهالي حي الشيخ مقصود أن مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني(PDK) مع الاحتلال التركي في هجماته على الكريلا هدفها قتل وإبادة الشعب الكردي. (مرفق بالصور والفيديو)

تحليل

يواجه كلّ من أردوغان وشريكه بهجلي هزيمةً خطيرة بعد فشلهما في تحقيق النتيجة المرجوة من الهجوم الاحتلالي الذي تم شنّه على زاب، متينا وآفاشين. ولم يكن هذا كافياً بالنسبة لهما فقد اتّخذا قراراً بشنّ هجومٍ جديد على روج آفا. (مرفق بالصور والفيديو)

المجتمع والحياة

افتتحت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مراكز لاستلام محصولي القمح والشعير وسط حماية ناجحة من قبل قوات حماية المجتمع للأراضي الزراعية وتسهيل عمليات الاستلام ودفع الفواتير. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA