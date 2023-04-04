مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 4 - 2023

يعقد في موسكو، اجتماع رباعي يحضره نواب وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا ودمشق، إذ ترى سياسية وأكاديمية سورية، أن هذا المسار هو تتمة لمسارات أستانا، ولتحقيق مقايضات تضمن مصالح هذه الدول.

بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس وحدات حماية المرأة، تحدث أحد القياديين في وحدات حماية الشعب (YPG)، زينل حلب، عن نضال وتضحية الشهيدة أكين دوز التي استشهدت عبر عملية فدائية. (مرفق بالفيديو والصور).

"لا يمكن بناء المجتمع الحر إلّا بتأسيس الإدارات الذاتيّة والديمقراطيّة؛ لا يمكن بناء المستقبل الحر إلّا بتبديل العبيد بالأحرار. عند النظر إلى الأمر في ضوء هذه الحقيقة، سيُفهم أنّ السجون الجسديّة لا معنى لها مطلقاً، المسافة الماديّة بيننا لا معنى لها".

شهدت العلاقات الأميركية الإسرائيلية خلافاً علنياً نادراً تجلى في رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمقترحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول خطط الأول لإجراء تعديلات قضائية مثيرة للجدل. وذلك بعد أسابيع من الضغط الدبلوماسي الهادئ الذي مارسته الإدارة الأميركية على حكومة نتنياهو للتراجع عن خطط فجرت احتجاجات واسعة النطاق.

كشفت مؤسسات إيزيدية تفاصيل جديدة حول نطق شخصين إيزيديين للشهادتين تحت تهديد مرتزقة الاحتلال التركي في عفرين المحتلة.

جددت وحدات حماية المرأة في السنوية العاشرة لتأسيسها، تأكيدها على الاستمرار في المقاومة والنضال ضد كافة أشكال الهجمات التي تطال ثورة المرأة، كما أكدت قيادتها ومقاتلاتها أن الوحدات نتاج تضحيات الشهيدات وميراث حركة تحرر المرأة. (مرفق بالفيديو والصور).

بالتزامن مع ذكرى ميلاد القائد عبدالله أوجلان ينظم أهالي ناحية تربه سبيه احتفالية في حديقة القائد عبدالله أوجلان الساعة 20.00. وينظم أهالي تل حميس احتفالية في قرية مجيرينات الساعة 11.00، وتنظم احتفالية مماثلة في حديقة دجلة في ديرك الساعة 20.00. وفي كركي لكي تنظم احتفالية صالة روجهلات الساعة 20.00. أما في مدينة قامشلو فتنظم احتفالية في ملعب 19 تموز حي البشيرية الساعة 10.00، وفي ناحية عامودا تنظم حركة الشبيبة الثورية السورية احتفالية في صالة كرم، الساعة 11.00. (مرفق بالفيديو والصور).

تحت شعار "المرأة. الحياة. الحرية" وبمناسبة مرور عشرة أعوام على إعلان تأسيس وحدات حماية المرأة يقام معرض للصور في مركز خابور للثقافة والفن في مدينة الحسكة، الساعه 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تفتح هيئة الإدارات المحلية والبيئة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا و بالتنسيق مع مجلس مقاطعة الحسكة، حديقة الرابع من نيسان في مدينة الحسكة، الساعة 20.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA