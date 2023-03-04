مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 3 - 2023

ينصب مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو، خيمة عزاء للشهيدة دلال عزيز أوغلو (الاسم الحركي: رابرين آمد)، وذلك أمام مزار الشهيد دليل صاروخان بمدينة قامشلو، في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

بانضمام من إيران وروجهلات، تنظم جامعات روج أفا و كوباني والشرق ورشة عمل لمدة يومين عبر الاون لاين، وذلك في تمام الساعة الـ 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يقيم مركز هوري للثقافة والفن في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو تحت شعار (حرية القائد جسدياً)، وبمناسبة عيد المرأة العالمي معرض للفن التشكيلي والاعمال اليدوية وإلقاء أشعار عن القائد عبدالله أوجلان، يستمر على مدار يومين، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم مؤتمر ستار في ناحية ديرك ، محاضرة بمناسبة 8 أذار، وذلك في مركز مؤتمر ستار، وفي السياق يقيم مكتب المرأة في مجلس ناحية جل آغا محاضرة منفصلة، الساعة 11.00(مرفق بالصور والفيديو).

استغلت دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع قطر، الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق سوريّة عديدة؛ لإكمال عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق السورية المحتلة، وفي هذا السياق، شرعت قطر ببناء مستوطنات وصولاً إلى البدء ببناء ما أسمتها "مدينة الكرامة"، ما حذر منها كاتب وسياسي سوري مؤكداً؛ أنها ستتحول إلى معقل مستقبلي للإرهاب العالمي(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح الأمين العام لحزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري أن تصاعد هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا وباشور هو رد فعل على فشلها في السياستين الداخلية والخارجية، وعزا الانفتاح العربي على دمشق إلى وجود نوايا لقطع الطريق على تركيا وإيران(مرفق بالصور والفيديو).

دخلت عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الدولية إلى حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، إلا أنها لم تكن كافية لتلبية احتياجات ومطالب الأهالي المتضررين، فيما لا تزال حكومة دمشق تطبق سياستها في الحصار على الحيّين.(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

كثفت الحركات والتنظيمات النسائية جهودها الدبلوماسية، وفي سبيل توحيد الرؤية النسائية في وجه النظام المعادي لتحرر المرأة؛ نُظمت مؤتمرات دولية وعالمية انضمت إليها نساء من مختلف بقاع العالم، فما هي هذه الجهود؟(مرفق بالصور)

اجتمعن من مناطق وبيئات مختلفة عام 2021، وتحدين معاً الصعوبات؛ لخلق حياة جديدة لهن ولأسرهن في ظل ظروف اقتصادية صعبة؛ ضمن جمعية "الأحلام الصغيرة"(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

مع نهاية شباط /فبراير 2023 دخلت الأزمة الليبية، عامها 13 دون أن تنجح الأطراف الليبية التي أعقبت سقوط النظام السابق في تكوين مؤسسات حكومية مستقرة أو جيش عسكري موحد أو أن تحرر أراضيها من الميليشيات والمرتزقة(مرفق بالصور).

ANHA