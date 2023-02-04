مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 2 - 2023

أوضح محاميان، أن "العقوبات الانضباطية" التي تفرضها دولة الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان، تأتي لعرقلة قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في إعادة المحاكمة وتطبيق "الحق في الأمل"، وأكدا أن لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية منحازة. (مرفق بالفيديو والصور).

يسعى مركز الجمعيات التعاونية عفرين والشهباء، لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومجابهة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق، متبعاً نظام الاقتصاد الكومينالي التشاركي. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر حملة جمع التواقيع المطالبة؛ برفع العزلة المفروضة على القائد أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية في مدينة منبج وريفها وريف دير الزور وسط إقبال كبير من قبل كافة المكونات التي تطالب برفع العزلة ومحاسبة دولة الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

أوضح مسؤول العلاقات العامة في مركز الفرات للأبحاث، وليد جولي أنّ نشاط مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا قد تزايد بمساعي القوى الإقليمية والدولية وأشار إلى أنّ الهجمات الأخيرة وقعت نتيجةً لهذا. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

تصاعدت خلال الساعات الماضية، حدة الأزمة الدبلوماسية بين أذربيجان وإيران على خلفية الهجوم الذي وقع على سفارة باكو في طهران، وأسفر عن مقتل أورخان أسجاروف؛ رئيس جهاز الأمن بالسفارة وإصابة شخصين بجروح.

ANHA