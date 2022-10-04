مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 10 – 2022

يعقد اجتماع بين وجهاء وشيوخ العشائر العربية في المنطقة الشرقية لمقاطعة الحسكة، وقيادات من قوات سوريا الديمقراطية لمناقشة اخر التطورات العسكرية وما شهدته المنطقة مؤخراً، الساعة ١٠.00 (مرفق بالصور والفيديو)

يعرض في مركز الثقافة والفن في مدينة منبج فلم "كوباني" بعد عرضه لأول مرة في مدينة كوباني ومن ثم في مدينة الطبقة وذلك بتمام الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

شهدت مناطق ما تسمى "خفض التصعيد" وخصوصاً إدلب تسخين من قبل روسيا وقوات حكومة دمشق وذلك بالتزامن مع تراجع التصريحات المتفائلة بخصوص المصالحة بين دمشق والاحتلال التركي وغموض موقف الأخير من الصراع الروسي – الغربي حول أوكرانيا والذي دخل مرحلة حاسمة، فما هي دلالات هذا التصعيد؟ وأين وصلت المصالحة المزعومة؟(مرفق بالصور)

اختطف مرتزقة الاحتلال التركي وجهازه الاستخباراتي خلال شهر أيلول المنصرم 75 مواطناً ومواطنة، وأقدموا على قطع 19 ألف شجرة حراجية والاستيلاء على 17 ألف شجرة زيتون، كما مضوا في ترسيخ التغيير الديمغرافي عبر بناء مستوطنتين جديدتين في مقاطعة عفرين المحتلة.(مرفق بالصور )

اقترح وفد من حكومة دمشق أثناء اجتماعهم مع وجهاء مدينة السويداء، "افتتاح مركز للتسوية" و "حل الجماعات المحلية في المنطقة"، وذلك "كحل" للملفات العالقة في المنطقة والتي احتج من أجلها أهالي المدينة، ليأتيها الرد بحسب سياسيين من المدينة بتفجير قنبلة صوتية أمام مبنى المركز الثقافي الذي جرى فيه الاجتماع، كدليل على رفض أهالي السويداء لمقترحات وحلول حكومة دمشق "المكررة"(مرفق بالصور)

الثقافة والفن

تحت شعار "هنا من الأمل ما يجب أن يعرض" تنطلق فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام "بدورته الثانية في الـ 5 من الشهر الجاري على خشبة مسرح باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

لا تزال العملية الفدائية ضد مركز شرطة ناحية مزيتلي في مرسين في 26 أيلول، والمناقشات التي تلت ذلك حديثاً رئيسياً. قوات الدفاع الشعبي تبنت هذه العملية الفدائية. جدير بالذكر أن هذا النوع من العمليات ظهر بما يناسب طابع الحرب العصرية. إنه مثل عملية زيلان (زينب كناجي) في 30 حزيران 1996 في ديرسم. كما هو معروف ، في التسعينيات ، أطلقت عصابات الحرب الخاصة دوغان غونش ومحمد آغار وتانسو تشيلر ، الذين كانوا قادة الجيش والشرطة والحكومة ، مفهوم حرب الإبادة.

المرأة

من روج آفا وشمال وشرق سوريا إلى روجهلات كردستان وإيران تهتف النساء اللواتي رفضن كل أشكال القمع والاضطهاد والذهنية الذكورية بـ "المرأة، الحياة، الحرية"، في سعيهن إلى إسقاط الأنظمة الديكتاتورية وبناء مجتمعات حرة ديمقراطية تتساوى فيه الحقوق والواجبات وتحترم حقوق المرأة.

تحضّر النساء في شمال وشرق سوريا مؤنة الشتاء وهي عادة متوارثة تجذرت كثقافة اجتماعية في المنطقة. وتكتسب المونة الشتوية أهمية إضافية في المنطقة التي تواجه حصاراً من عدة اطراف وتساعد الأهالي على مواجهته وبخاصة في فصل الشتاء حيث تتضاءل كمية الخضروات المحلية في الفصل البارد.

ANHA