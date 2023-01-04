مخطط وكالة أنباء هاوار 4 – 1 - 2023

يعقد مؤتمر ستار في ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو، كونفرانس من اجل الحرية الجسدية للقائد عبدالله أوجلان، في مبنى الثقافة والفن في الناحية، الساعة 10:00 (مرفق بالصور والفيديو).

تمنت والدة الطفل (وسام سيدو) والذي توفي نتيجة البرد القارص وعدم توفر وسائل للتدفئة في حي الشيخ مقصود عدم تكرار مأساة عائلتها وطفلها مع العوائل الأخرى الساكنة بالحي. (مرفق بالصور والفيديو).

أثار تعامل السلطات الفرنسية مع الهجمات التي استهدفت المركز الثقافي الكردي في العاصمة الفرنسية، باريس استهجان وتنديد العديد من الشخصيات والخبراء والذين أبدوا تضامنهم مع الكرد، وأشاروا إلى أن عدم تبني فرنسا؛ لفرضية الدافع الإرهابي منذ البداية يثير تساؤلات عديدة وشبهات بالتواطؤ والتخاذل.

تهدف لجنة المتابعة المنبثقة عن الكونفرانس الأول للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان إلى متابعة مخرجات ومقترحات الكونفرانس وتكثيف العمل الدبلوماسي والقانوني والنضال الفكري للضغط على القوى الدولية؛ لتحقيق الحرية الجسدية للقائد خلال عام 2023. (مرفق بالصور والفيديو).

شجب مثقفون من مدينة الطبقة، الاجتماع الثلاثي بين وزراء دفاع دولة الاحتلال التركي ونظيريه في سوريا وروسيا، ورفضوا أي اتفاق يتم بدون وجود ممثلين حقيقين للشعب السوري. (مرفق بالصور والفيديو).

تقرير

انهارت العلاقات بين دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق بشكل كامل، في الأعوام الأخيرة على خلفية الأزمة السورية، لكن هذه العلاقات بدأت تعود بشكل دراماتيكي، بعد تحوّل كبير في موقف دولة الاحتلال.

المجتمع والحياة

شهدت مناطق ريف دير الزور الشرقي خلال عام 2022؛ تطوراً ملحوظاً وازدهاراً في الواقع الخدمي، وعمليات بناء مستمرة عملت عليها لجنة الخدمات في ريف دير الزور الشرقي، كما قدمت اللجنة دراسات لـ 14 مشروعاً متنوعاً، سيتم العمل عليها خلال. (مرفق بالصور والفيديو).

يحاول الطبيب، محمد عدل في نقطة الهلال الأحمر الكردي في مخيم سردم التغلب على الظروف الصعبة من خلال فحص ومعالجة المرضى تحت أشعة الشمس التي أصبحت وسيلة؛ للتدفئة في ظل البرد القارس وعدم توفر مادة مازوت التدفئة. (مرفق بالصور والفيديو).

ANHA