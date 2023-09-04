مخطط وكالة أنباء هاوار 4-9-2023

أكد وجهاء قبيلة الطيّ أنه لولا وحدة مكونات شمال وشرق سوريا مع بعضها البعض لما تحقق الأمن والاستقرار، وشددوا "سنقف إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية للتصدي للمخططات التي تحاك ضد مناطقنا"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد المتحدث الرسمي للمجلس العسكري السرياني، بأن ما تشهده خطوط التماس من هجمات لمرتزقة الاحتلال هدفها خلق الفوضى مع استمرار عملية " تعزيز الأمن"، مشدداً على أن قواتهم على أهبة الاستعداد للتصدي لكافة الهجمات(مرفق بالصور ).

"وصل مقاتلو مجلس منبج العسكري في الوقت المناسب وأسعفوا ابني، وضمّدوا جراحه ونقلونا إلى منطقة آمنة (...)، وقاموا بتأمين خروجنا من القرية إلى قرية الزنقل، وأبعدونا عن الخطر". بهذه الجملة وصف ناجون من القصف التركي، الروح النبيلة التي يمتلكها مقاتلو مجلس منبج العسكري(مرفق بالصور والفيديو).

خلال 9 أيام منذ بدء عملية "تعزيز الأمن"، قصف الاحتلال 24 قرية تابعة لعين عيسى وتل تمر وقامشلو والشهباء ومنبج وكري سبي) مرفق بالصور).

أحالت النيابة العامة، 7 متهمين إلى محكمة الشعب في ناحية تربه سبيه، بتهمة القتل والتحريض على قتل الشقيقتين في ناحية تربه سبيه(مرفق بالصور)

تتجه الأنظار إلى سوتشي الروسية، حيث سيصل رئيس الاحتلال التركي أردوغان للقاء نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، وتأتي أهمية هذا اللقاء بعد بروز حالة من التناقض والخلافات حول ملفات عديدة أبرزها اتفاقية الحبوب وسعي أردوغان إلى التقارب مع الغرب، ما انعكس على الملفات المشتركة بين الطرفين ومنها الملف السوري، وهذا ما يدفع للتوقّع بأن تنتج عن هذا اللقاء مقايضة جديدة(مرفق بالصور).

تشهد مقاطعة الشهباء فقدان المواد الرئيسية، وارتفاعاً جنونياً في أسعار الموجودة منها، في ظل الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي ناحية الشدادي جثمان الشهيد المقاتل من قوات سوريا الديمقراطية دلخاز ( أحمد الهروه) وذلك في مزار الشهداء بناحية الشدادي، وذلك في الساعة 09.30(مرفق بالصور والفيديو).

يقدم الأهالي في ناحية تربه سبيه واجب العزاء لذوي الشخصية الوطنية الشهيد عبدالسلام محمد في قرية سحل الساعة 10.00، بينما يقدم أهالي مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد يعقوب عضو قوى الأمن الداخلي (مرفق بالصور والفيديو).

يدلي المجلس الاجتماعي الأرمني ببيان دعماً لقوات سوريا الديمقراطية في عملية " تعزيز الأمن" وذلك في مقر المجلس بمدينة الحسكة الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد اتحاد الإيزيديين ندوة حوارية حول جذور الديانة ومعنى الإيزيدية، وذلك في قاعة الاجتماعات في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء، في تمام الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).