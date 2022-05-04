مخطط وكالة أنباء هاوار 4-5-2022

أكد ساسة في شمال وشرق سوريا أن هجوم الإبادة المشترك الذي تشنه دولة الاحتلال التركي بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على قوات الدفاع الشعبي "إفلاس سياسي وأن قوات الكريلا تخوض حرب الوجود أو اللاوجود". (مرفق بالفيديو والصور).

دعا أعضاء مجلس عوائل الشهداء، وحركة الشبيبة الثورية السورية وحزب الاتحاد الديمقراطي للمشاركة في’ مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة ‘وقالوا: "فليشارك كل من يريد أن يكون على قدرٍ من المسؤولية تجاه ثقافته، لغته وشهدائه في هذه المسيرة". (مرفق بالفيديو والصور).

ملف

عائلة بارزاني معروف عنها بأنها ظهرت على مسرح التاريخ بحروبها العشائرية في جنوب كردستان. في البداية، لم تكن عشيرة البارزاني معروفة جيداً، ولكن في أواخر القرن التاسع عشر على وجه الخصوص، اكتسبت عائلة بارزاني شهرة في الإمامة والمشيخة.

تحليل

للدولة التركية منذ تأسيسها وإلى الآن أجندة علنية وسرية تريد تطبيقها على المنطقة، هذا إضافةً إلى سعيها لتنفيذ سياسات الإبادة بحق الكرد. وأطلقت جماعة وسلطة حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية على هذه الأجندة في عهد سلطة حزب العدالة والتنمية اسم العثمانية الجديدة.

الشرق الأوسط

رغم أن تصريح وزير الخارجية التركي حول التعامل مع حكومة دمشق أثار الدهشة للأوساط التي تراقب الشأن السوري واعتبر تحولاً لافتاً في موقف أنقرة إزاء الملف السوري، إلا أن التحرك التركي كان متوقعاً لجملة من العوامل الاقليمية والعالمية.

ANHA