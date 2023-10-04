مخطط وكالة أنباء هاوار 4-10-2023

أكد مثقفو ووجهاء حلب أن القائد عبد الله أوجلان هو الوحيد القادر على إيصال الشعب إلى برّ الأمان بفكره الحر وطرحه مشروع الأمة الديمقراطية، الذي يهدف إلى التكاتف والتآخي بين مكونات المنطقة؛ للوقوف في وجه الأنظمة المستبدة والقوموية(مرفق بالصور والفيديو).

رأى مواطنون في حلب، أن العملية الفدائية التي قامت بها وحدة تابعة لكتيبة الخالدين في أنقرة، تحذيراً لتركيا للتوقف عن تماديها، وقالوا: "هذه العملية ردٌّ مفاده أن قواتنا قادرة على فعل أي شيء وفي أي مكان دون خوف"(مرفق بالصور والفيديو).

أكد أهالي من ناحية تربه سبيه أن الحماية الذاتية، حق مشروع لمكونات المنطقة ضد هجمات الإبادة التي تستهدف وجودهم، وأن المرحلة تتطلب من الشعب تنظيم نفسه وفق منظور حرب الشعب الثورية(مرفق بالصور والفيديو).

أوضحت عضوة أكاديمية الجينولوجيا زينب إردم، إن الأكاديمية ناكيهان أكارسيل، زرعت بذرة الجنولوجيا في أجزاء كردستان الأربعة، وقالت: "ناكيهان كانت بمثابة نور وذهنية وأمل وحب وجمال المرأة". إصرارها على النضال سيكون قدوة لنا جميعاً"(مرفق بالصور والفيديو).

يجد أرمن ناغورنو قره باغ أنفسهم، وقد تخلى عنهم الجميع وتُركوا، ليلاقوا مصيراً مأساوياً في لعبة الجيوسياسة، بوصفهم خسائر هامشية. بمشاركة تركية عبر مرتزقة سوريين، فما دور التنافس الروسي التركي الأميركي الإيراني فيما يحصل مع أرمن ناغورنو قره باغ؟(مرفق بالصور).

يُعدّ افتتاح مركز العلوم وأبحاث المرأة، واحداً من نتاجات الشهيدة ناكهان أكارسال، إذ تشير القائمات عليه إلى أن المركز من شأنه أن يصبح مرجعاً أساسياً للأجيال القادمة، وأرشيفاً لنضال وعمل المرأة(مرفق بالصور والفيديو).

تسعى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في شتى المجالات، ويعتبر معمل " شين " للسماد العضوي خطوة لدعم القطاع الزراعي وتوفيره للمزارعين بجهود محلية وبطاقة انتاجية تصل إلى 150 طن يومياً(مرفق بالصور والفيديو).

تعمل لجنة التربية والتعليم في الرقة على تأهيل وبناء مدارس جديدة لاستيعاب الطلبة، ووضعت مخطط عمل لعام 2024 مركزاً على الريف، بعدما شهد العام الدراسي الحالي افتتاح 397 مدرسة بفضل الجهود المبذولة(مرفق بالصور والفيديو).

يشيع أهالي مدينة منبج وريفها جثمان الشهيد عضو قوى الأمن الداخلي صالح شيخ عبد القادر إلى مثواه الأخيرة في مزار الشهداء في المدينة بتمام الساعة 10:00(مرفق بالصور والفيديو).

ينظم قسم الجينولوجي في جامعة روج افا يوم "JINERJI" بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال ناكيهان اكارسال في مبناها ، الساعة 10.00(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم مؤسسات المجتمع المدني في مدينة حلب وقفة احتجاجية وإلقاء بيان أمام حاجز الجزيرة التابع لقوات حكومة دمشق، للتنديد باستمرار الحصار على حيي الشيخ مقصود والأشرفية ومقاطعة الشهباء والتضييق على الأهالي، وذلك في تمام الساعة 15:00 (مرفق بالصور والفيديو).

يخرج مهجرو سري كانيه المحتلة في مخيم واشو كاني في تظاهرة تنديداً بالاحتلال التركي وذلك الساعة 16.30 (مرفق بالصور والفيديو).

تنديداً بالمؤامرة الدولية على القائد عبد الله اوجلان ينظم مؤتمر ستار في تربه سبيه تظاهرة نسائية تجوب شوارع الناحية ، الساعة 17.00(مرفق بالصور والفيديو).

تفتتح مكتبة باسم الشهيدة ناكهان أكارسال في مدينة حلب وذلك في حي الشيخ مقصود بتمام الساعة 18:00(مرفق بالصور والفيديو).