مخطط وكالة أنباء هاوار 31 – 8 – 2022

يخرج أهالي ناحية ديرك في مظاهرة تنديداً بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، تنطلق من ساحة آزادي الساعة 09:00 .(مرفق بالصور والفيديو)

تستمر خيمة الاعتصام المنددة بهجمات الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا والتي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين عدالتكم وضميركم"، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

يخرج أهالي ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا في مظاهرة ضمن مركز الناحية رافضة لاستمرار هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، ومنددة بالصمت الدولي، الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

وثقت وكالتنا الانحسار الكبير الذي يشهده مجرى نهر الفرات داخل الأراضي السورية؛ نتيجة استمرار دولة الاحتلال التركي بحبس كميات كبيرة من مياه النهر عن سوريا والعراق. (مرفق بالصور والفيديو)

يعقد المجلس التنفيذي والمجلس العام في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اجتماعاً في مبناه في مدينة الرقة اجتماعاً لمناقشة استراتيجيات المنطقة في الوضع الراهن الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تسبّبت هجمات جيش الاحتلال التركي بالطائرات المسيّرة، وقصفه على شمال وشرق سوريا باستشهاد 27 مواطناً خلال شهر واحد، بينهم 7 أطفال وامرأتين.

خاطب ذوو الطفلين الشهيدين آهنك وأحمد حسين المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالقول: "تركيا تقتل أطفالنا أمام مرأى ومسمع العالم. أين أنتم من هذه الهجمات الوحشية؟ لماذا أنتم صامتون؟". (مرفق بالصور والفيديو)

يتحمّل أهالي شمال وشرق سوريا ممثلين بـ "قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي والإدارة الذاتية"، مسؤولية درء خطر داعش، مع غياب التحرك الدولي الجاد، مؤكدين أن إنهاء ملف داعش هو مسؤولية المجتمع والقوى الدولية وليس مسؤوليتهم وحدهم، وعلى هذه الأطراف تحمّل مسؤولياتها. (مرفق بالصور والفيديو)

تحاول مديرية المياه في مقاطعة الحسكة، عبر الصهاريج وزيادة عدد المناهل، التخفيف من معاناة ما يقارب مليون ونصف المليون نسمة في مقاطعة الحسكة، مع مياه الشرب، في وقت تستمر فيه دولة الاحتلال التركي في قطع مياه الشرب الواردة إلى المقاطعة من محطة ضخ علوك. (مرفق بالصور والفيديو)

اعتبر نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كابرئيل شمعون، أن الهدف التركي من التقارب مع حكومة دمشق هو سد الطريق أمام أي تحول ديمقراطي في سوريا. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد المحاضر في أكاديمية المجتمع الديمقراطي بمدينة الحسكة، هجار محمود أن حكومة دمشق فرّطت بسيادة البلاد منذ إبرامها اتفاقية أضنة، فيما أوضح مواطنون أن دولة الاحتلال التركي سترمي من خلال اتفاقية "أضنة المعدلة" كل من جندتهم لصالحها في سلة المهملات. (مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

في وقت ارتفعت نسبة التفاؤل حول إمكانية نجاح المفاوضات الأميركية – الإيرانية حول الملف النووي الإيراني وقرب التوصل إلى اتفاق، اشتبكت قوات موالية لإيران مع قوات أميركية في سوريا هذا الأسبوع. فما هو مدى الارتباط؟ وهل هو عبارة عن تفاوض بالنار؟

يتواصل التوتر في ليبيا بين حكومتي "الوطنية" و"الاستقرار" خاصة بعد الاشتباكات التي درات بين الطرفين مؤخراً، إذ يسعى كل طرف إلى تأجيج الصراع دون اللجوء إلى حلول تخفف من الأزمة، مما دفع مراقبين إلى ترجيح تطور الصراع والعودة بليبيا إلى المربع الأول.

المرأة

خاضت خاتون سلطان المرأة العربية التي رفضت الاستسلام للواقع المفروض من قبل النظام الحاكم في سوريا، نضالاً عظيماً ضد القمع والتمييز والتعصب الجنسي، وصارت تُعرف بمواقفها هذه بعد تعرّفها على حركة حرية كردستان. (مرفق بالصور والفيديو)

علقت مقاتلات أرمنيات على المؤتمر الأول للمرأة الأرمنية، بأنها خطوة مهمة لجَمعِ شمل شتات الإرمنيات بعد الإبادات التي ارتكبت بحقهن من قبل الدولة العثمانية الزائلة ومنع تكرارها مجدداً، مؤكدات أنهن بتكاتف النساء من كافة المكونات سيتصدين لهجمات الاحتلال التركي وإلحاق الهزيمة به.

تحليل

من المعروف أنّ السياسية الخارجية التركية في أزمة. إذ تفتقر منذ زمنٍ بعيد إلى الرؤية.

يبدو أنّها لم تحقق أي نتيجة من الأسلوب والسلسلة الهجومية والمواقف العدوانية. انتهى التدخّل في الشؤون الداخلية السورية، الليبية والعراقية. ربّما لم تصل بعد إلى المرحلة التي تنهيها بشكلٍ فوري لكن أصبح من الواضح على الأقل أنّ المسار الذي اتّبعته لا يحقّق فائدةً طويلة الأمد.

ANHA