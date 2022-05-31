مخطط وكالة أنباء هاوار 31 – 5 - 2022

تنطلق المسيرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة من ناحية تربه سبيه إلى ناحية كركي لكي، الساعة 09:00صباحاً.(مرفق بالصور والفيديو)

يشيع أهالي ناحية تربه سبيه جثمان الشهيد فرج محمد الصايل عضو قوات الدفاع الذاتي الذي استشهد أثناء قيامه بواجبه العسكري، إلى مزار الشهيد دلشير، الساعة 10:00.(مرفق بالصور والفيديو)

ينظم مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج تظاهرة مناهضة لهجمات الاحتلال التركي على المنطقة, الساعة 10.00 (مرفق بالصور والفيديو).

أشار آلدار خليل إلى هزيمة الدولة التركية في زاب، وفشل خطتها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في شنكال، وذكر أنّ أية محاولة لها في مناطق شمال وشرق سوريا ستواجه مقاومةً كبيرةً جداً. (مرفق بالصور والفيديو)

يتلاعب مسؤولو جامعة الفرات بمستقبل 30 ألف طالب/ة، عبر تخييرهم بين الخروج في مظاهرات ضد الإدارة الذاتية، وقوات سوريا الديمقراطية، أو نقل كلياتهم إلى مدينة دير الزور، في تأكيد جديد على نية حكومة دمشق تسييس التعليم واستخدامه ضد أهالي شمال وشرق سوريا.

أشاد نشطاء عرب في مقاطعة الحسكة، ببطولات قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في وجه هجمات الإبادة للاحتلال التركي، وقالوا إنها تفشل مشروع العثمانية الجديدة بأسلحتها البسيطة، مؤكدين أن الوقوف إلى جانبها ودعمها واجب وطني.. (مرفق بالصور والفيديو)

رفض وجهاء العشائر العربية في مقاطعة الحسكة مشروع دولة الاحتلال التركي في بناء المستوطنات ضمن المناطق المحتلة، مؤكدين أنه انتهاك صارخ لسيادة الأراضي السورية، داعين الجامعة العربية للتحرك لإيقافه. (مرفق بالصور والفيديو)

تقرير

يتجدد الاقتتال بين مرتزقة الاحتلال التركي في المناطق السورية المحتلة، وسط فوضى وانفلات أمني وحرب على الغنائم يدفع ثمنها المدنيون، إذ يرى الباحث السوري، أحمد الدرزي، أن للاستخبارات التركية دور في هذا الاقتتال بهدف تهجير السكان الأصليين وتشكيل حزام موالي للاحتلال التركي.

الثفافة والفن

بعد عام من العمل، أنتج في روج آفا أول مسلسل تلفزيوني بعنوان TAVA SOR "الغيمة الحمراء" والذي سيبث قريباً على فضائية ستيرك تيفي. (مرفق بالصور والفيديو)

الشبيبة

دعا الشبيبة في شمال وشرق سوريا إلى مساندة قوات الكريلا، مؤكدين أن هدف دولة الاحتلال هو إفشال المشروع الديمقراطي في المنطقة، والسيطرة على الشرق الأوسط وليس جبال كردستان فقط. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA