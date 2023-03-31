مخطط وكالة أنباء هاوار 31 – 3 – 2023

أكدت عضوات اتحاد المرأة الشابة ونساء من ريف دير الزور الغربي أن هدف دولة الاحتلال التركي من العزلة على القائد عبد الله أوجلان هو نسف وتحطيم إرادة شعب المنطقة، وطالبن منظمات حقوق الإنسان بالعمل وفق مبادئها والضغط على دولة الاحتلال التركي لإطلاق سراح القائد.(مرفق بالصور والفيديو).

أوضح سياسيو شمال وشرق سوريا بأنّ قرار منظومة المجتمع الكردستاني بتمديد عملية وقف إطلاق النار حتّى الانتخابات التركيّة، يعبّر عن موقف حقيقي وديمقراطي وسلمي.(مرفق بالصور والفيديو)

كشف نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الستار عن المساعي من التطورات السياسية المتسارعة على الساحة السورية، وفي مقدمتها مساعي الدول العربية التطبيع مع حكومة دمشق، وتقارب الأخيرة مع تركيا، مؤكداً على ثبات موقف الإدارة الذاتية من الأزمة السورية وحلها(مرفق بالصور والفيديو).

اعتبر أحمد خوجة شعلة نوروز جندريسة استمراراً للمقاومة الكردية وعدم الرضوخ للاحتلال التركي ومرتزقته، مبيّناً أن ما يسمى بالائتلاف والمجلس الوطني الكردي هما المسؤولان عن إراقة دماء الكرد في عفرين المحتلة.(مرفق بالصور والفيديو).

تحليل

يجب تقييم أهميّة نوروز بالنسبة للكرد جنباً إلى جنب مع حالة الحرب التي يشهدونها، لا يزال الشعب الكردي يحافظ على إرث المقاومة الذي بدأ بقصّة نوروز الأسطوريّة، ترمز ملحمة كاوا الحدّاد إلى الانتفاض على الظلم والقمع وقد أوكل كاوا هذه المهمّة اليوم إلى كاوا المعاصر، مظلوم دوغان والعديد من أبطال نوروز. (مرفق بالصور).

المجتمع والحياة

قدّم مركز الفرات للدراسات بحثاً أجراه حول أسباب ازدياد تلوث البيئة في شمال وشرق سوريا، للإدارة الذاتية تضمن عدة مقترحات لمكافحة هذه المشكلة، فما هي أهم هذه المقترحات؟ (مرفق بالصور والفيديو).

أطلق شبان في ريف الرقة الشمالي مع بداية دخول شهر رمضان، حملة تضامنية؛ بهدف دعم الأسر المحتاجة والفقيرة، وذلك في ظل الغلاء المعيشي مع استمرار انهيار الليرة السورية أمام الدولار الأميركي(مرفق بالصور والفيديو).

أثّر الزلزال الأخير الذي ضرب المنطقة على عمل المنشآت الصناعية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وخاصة من ناحية تأمين العمال ذوي الخبرة، ما قوّض جهود اتحاد المنتجين في الشيخ مقصود؛ الهادفة لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران، بعد تلقيها ضربات جمّة نتيجة استمرار الحصار ونقص المحروقات(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

اختار الرئيس الصيني شي جين بينغ، موسكو كأول عاصمة يزورها بعد إعادة انتخابه والتي بقي فيها أكثر من 48 ساعة، وأعلن توقيع اتفاق يهدف إلى إدخال العلاقات بين البلدين حقبة جديدة من التعاون، فما هي دلالات هذه الزيارة؟ وإلى أين يسير التحالف الصيني – الروسي؟(مرفق بالصور).

ANHA