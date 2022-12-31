مخطط وكالة أنباء هاوار 31 – 12 – 2022

شهدت شمال وشرق سوريا عام 2022 لحظات صعبة، من جهة استمرت الهجمات، ومن جهة أخرى تواصلت المقاومة، وإلى جانب ذلك استمرت الحياة بجميع مناحيها. هذه صور من مختلف جوانب الحياة خلال العام الجاري(مرفق بالصور).

أكّد أفراد عائلة المقاتلة في وحدات المرأة الحرّة- ستار، جاندا إسماعيل (آدار جيا) التي استشهدت مع عشرةٍ من رفاقها في الهجمات الكيماويّة التركية، على السير على خطا أبنائهم وبناتهم واتّباع فكرهم ومواصلة مسيرتهم النضاليّة(مرفق بالصور والفيديو).

طالبت الناشطة الفرنسية ميراي كور (Mireille Court)، بلادها برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بمجزرة باريس الأولى لمنع تكرار مثل هذه المجازر لا سيما وأن باريس شهدت مجزرة وحشية ثانية خلال الشهر الجاري. مبيّنة أن "هذه الوثائق ستظهر بوضوح تورط المخابرات والدولة التركية"(مرفق بالصور).

قال مدير سد روج آفا(تشرين)حمود الحمادين بأن أزمة نهر الفرات متواصلة دون انقطاع منذ نحو عام، لافتا إلى أن الفترة الحالية كان من المفترض أن تكون مرحلة تخزين وتعويض لمخزون البحيرات، لكن بسبب حبس تركيا واردات الفرات عن سوريا هم يستنزفون البحيرات حتى في مواسم التخزين(مرفق بالصور).

أوضح عضو الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا، العميد علي حسن أن تصاعد نشاط خلايا مرتزقة داعش في الآونة الأخيرة مرتبط مباشرة بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، وطمأن أهالي الرقة بأن الأمور تحت السيطرة وأشاد بتعاونهم مع قوى الأمن الداخلي(مرفق بالصور والفيديو).

أكدت مكونات شمال وشرق سوريا، أن العام الجديد سيكون عام الحرية الجسدية للقائد أوجلان، وتحرير كافة المناطق المحتلة، وعودة المهجّرين والنازحين إلى ديارهم(مرفق بالصور والفيديو).

تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة هي الأسوأ منذ 2011، زادها سوءاً رفع الأخيرة لأسعار المحروقات التي أثرت بدورها على كافة مناحي الحياة، فيما يرى باحث في الاقتصاد السياسي، أن هذه الأزمة لن تنحل في ظل العقلية الاقتصادية الحالية وفي ظل حكومة جباية، وأن الحل الحقيقي مرهون بانتهاء أسباب الأزمة السورية(مرفق بالصور والفيديو).

المرأة

لم تتغير أمنيات النساء المهجّرات في مخيم واشو كاني مع حلول العام الجديد، فحلم العودة إلى أرضهن بعد طرد المحتل التركي لم يبرح مخيلتهن لحظة واحدة، آملات أن يغدو هذا الحلم حقيقة قريباً(مرفق بالصور والفيديو).

العالم والشرق الأوسط

ينتظر لبنان استحقاقات سياسيّة كبيرة وحسّاسة في العام المقبل، يمكن أن تقلب الموازين الداخلية. فيما يعاني البلد أكبر أزمة اقتصاديّة في تاريخه، كانت قد سبقتها ثورة شعبيّة في عام 2019، ها هو يدخل العام الجديد حاملًا معه كلّ الأزمات السّياسيّة والاقتصاديّة المعيشيّة، الّتي لم تعرف طريقها إلى الحلّ(مرفق بالصور).

ANHA