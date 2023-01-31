مخطط وكالة أنباء هاوار 31 – 1 - 2023

ينظم حزب الاتحاد الديمقراطي اجتماعاً موسعاً لشيوخ ووجهاء وأعيان العشائر في مبنى المركز الثقافي في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، الساعة 12.00 (وفق بالفيديو والصور).

يعقد مؤتمر ستار في ناحية تل براك اجتماعا لمناقشة نتائج المؤتمر التاسع لمؤتمر ستار، في صالة مجلس الناحية، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي مدينة الحسكة جثمان مقاتل وحدات حماية الشعب محمد العبد الاسم الحركي أمد روجدم وذلك إلى مزار الشهيد دجوار بقرية الداودية بمقاطعة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنطلق في مدينة الحسكة حملة النظافة التي أطلقتها لجنة البيئة والبلديات بمقاطعة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

دعا أعضاء في حزب الاتحاد الديمقراطي ووجهاء عشائر ومثقفون في مقاطعة الحسكة، لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT) لأداء مسؤولياتها الموكلة إليها، وأكدوا أنهم سيواصلون النضال حتى تحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

يتلقى 45 شاباً/ـة في تل تمر والشدادي، تدريبات عملية ونظرية في الإسعافات الأولية، لإيجاد مسعف في كل بيت؛ تأهباً لأي هجوم تتعرض له مناطقهم. (مرفق بالفيديو والصور).

أنجزت الورش العاملة في طريق عمبارة- الدولي (M4)، 85 من الطريق، وما يزال العمل مستمراً ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإنشائية قبل حلول الربيع، والبدء بعدها بالتعبيد. (مرفق بالفيديو والصور).

تقرير

أدى الحصار الحكومي المتواصل على مقاطعة الشهباء إلى ارتفاع جنوني في أسعار المحروقات المتوفرة بندرة في المقاطعات التي تضم عشرات ألاف المهجرين من مقاطعة عفرين المحتلة.

شهدت الأيام الماضية غياب شبه تام؛ للحديث عن تقارب دولة الاحتلال التركي مع حكومة دمشق، كما تم تأجيل لقاء وزيري خارجية دمشق وأنقرة دون تحديد موعد واضح ومحدد لهذا اللقاء، فإلى أين وصل هذا التقارب؟

ANHA