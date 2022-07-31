مخطط وكالة أنباء هاوار 31 – 07 - 2022

تنظم الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا مظاهرة تنديداُ باستهداف الاحتلال التركي للقياديات الثلاث في وحدات حماية المرأة وذلك انطلاقاً من دوار الشرق ووصولاً إلى مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، الساعة 17:30. (مرفق بالفيديو والصور)

يخرج اهالي ناحية الدرباسية في مظاهرة على مستوى مقاطعة الحسكة، بدعوة من مؤتمر ستار للتنديد بهجمات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع اهالي الشدادي جثمان مقاتل قوات سوريا الديمقراطية احمد اسعد الحميد إلى مثواه الأخيرة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

أكد عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، سيهانوك ديبو، أن تهديدات وهجمات الاحتلال التركي تلبي صرخات الاستنجاد لمرتزقة داعش، لافتاً إلى أن فرض حظر جوي على المنطقة سيعزز فرص تحقيق سلام مستدام في سوريا التي أنهكتها الحرب.

كتيبة الشهيد شيار أو الكتيبة الخامسة كما تُعرف في الناحية، قصة مقاومة عقد من الزمن، أبطالها مواطنون من أعمار مختلفة، يؤكد قادتها أن أفرادها حملوا السلاح ليكونوا سداً منيعاً في وجه أي خطر يهدد المنطقة وسكانها، لتعكس بذلك أحد أبرز صور حرب الشعب الثورية في المنطقة.

نصب داعش المشانق في قرية سيبا شيخ خضر واستهدفها بالدوشكا لكسر مقاومتها. وهناك أربع مقابر جماعية في القرية، فيما دعوة أهلها هي "على البرلمان العراقي الاعتراف بهذه الإبادة، ويجب محاسبة مرتكبيها في لاهاي لئلّا يرتكبوا أي إبادة أخرى بحق الإيزيديين أو الشعوب الأخرى".

العالم

بعد اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة السويداء بين مجموعات محلية وقوات تابعة لحكومة دمشق، تمكنت الأولى من السيطرة على جميع مقار ونقاط "قوات الفجر" المتعاونة مع "الأجهزة الأمنية"، في حين يدل تمسك الإطار التنسيقي بمرشحه لرئاسة الحكومة العراقية على أن الإطار قد اختار التصعيد مع الصدر.

أكد أهالي شمال وشرق سوريا أن تنظيم المجتمع وفق مبادئ حرب الشعب الثورية من أكثر الأسلحة فاعلية وقوة لمواجهة أي خطر أو هجمات، محملين روسيا وأميركا مسؤولية الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي بحق شعوب المنطقة.

حوار

أوضح السياسي برهان رؤوف أن الخلافات بين القوى العراقية فتحت الطريق أمام القوى الإقليمية والخارجية لاستباحة الأراضي العراقية، وفي مقدمتها الدولة التركية التي تنتهك الأراضي العراقية بشكل يومي، وأكد أن ردة فعل العراقيين، خاصة في بغداد والبصرة، أجبرت الحكومة على اتخاذ إجراءات ضد تركيا.

ANHA