مخطط وكالة أنباء هاوار 31-7-2023

أدانت مكونات مقاطعة قامشلو العزلة المشددة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "لقد أدركنا حقيقتنا بفضل فكر القائد، لذا فنحن مدينون له".(مرفق بالفيديو والصور).

أوضح إبراهيم شيخو أن الاحتلال التركي ومرتزقته حوّلوا عفرين إلى وكر للمخدرات وانتشار الأمراض والأوبئة، وكشف لتغيير مسار مياه سد ميدانكي. (مرفق بالفيديو والصور).

انطلاقاً من واجب الحماية الذاتية، حملت السلاح مع شقيقتها وشقيقها، وانضمت إلى صفوف الثورة منذ انطلاقتها، وتؤكد أن حماية "مجتمعنا وأرضنا واجب على الجميع، وما نتعرض له اليوم لا يختلف عن خطر مرتزقة داعش وجبهة النصرة".(مرفق بالفيديو والصور).

تحوّلت عربات نقل الأطفال وكراسي ذوي الاحتياجات الخاصة، في مدينة الحسكة إلى وسائل لنقل المياه، في حالة تصوّر حجم ما يعانيه الأهالي؛ جراء قطع الاحتلال التركي للمياه عنهم. (مرفق بالفيديو والصور).

شغفها بالاستماع إلى الحكم والأمثال وحفظها، دفعها وهي صغيرة، إلى البدء برحلة طويلة لجمع وتوثيق هذه الأمثال، وتقول: "إنها ذاكرتنا وأسلوب حياتنا، لنُحييها ونعيد استخدامها".(مرفق بالفيديو والصور).

شهدت النيجر صباح الأربعاء انقلاباً جديداً على السلطة، بعد أن احتجزت عناصر تابعة للحرس الوطني في القصر الرئاسي الرئيس محمد بازوم، ووزير داخليته حمادو أدامو سولي، قبل أن تعلن مساء اليوم ذاته "عزله من السلطة". ويؤكد خبراء أن الانقلاب ضرب للنفوذ الفرنسي في أفريقيا.

يستذكر مجلس عوائل الشهداء في مدينة الحسكة شهداء شهر تموز وذلك في صالة رشو في المدينة، الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تدلي الحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ببيان للإعلان عن بدء حملتها من أجل الوقوف ضد إبادة النساء في شنكال وأفغانستان، وذلك امام مركز محمد شيخو في مدينة قامشلو، الساعة 10.30 (مرفق بالفيديو والصور).

يدلي اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة وبالتنسيق مع مكتب المراة في حركة المجتمع الديمقراطي ومؤتمر ستار ببيان بخصوص المؤامرة الدولية على القائد عبد الله اوجلان والعقوبات الانضباطية المفروضة عليه، امام محكمة العدل في مدينة قامشلو، الساعة 11.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة منبج مراسم مراسم استذكار شهداء أشهر، أيار وحزيران وتموز، في مزار اشهداء، الساعة 19:30 (مرفق بالفيديو والصور).