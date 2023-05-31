مخطط وكالة أنباء هاوار 31-5-2023

أكدت نساء عربيات أن فكر القائد عبد الله أوجلان التحرري أثّر في شخصياتهن ودورهن في المجتمع، ودعون النساء في العالم للخروج من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. (مرفق بالفيديو والصور).

تعتبر بلدة كرباوي نموذجاً للتكاتف المجتمعي والحياة الكومينالية التشاركية، فمع قدوم موعد الحصاد استنفر الجميع للحماية، مؤكدين أنها مسؤولية الجميع وليست مسؤولية القوى الأمنية فقط. (مرفق بالفيديو والصور).

ترى أسرة سورية، بعد رحلة لجوء للبنان استمرت 6 أعوام، ومع ترحيلها من البلد المضيف، في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المستقر، مع استمرار احتلال تركيا لمدينتهم. (مرفق بالفيديو والصور).

يورد المزارعون في هذه الأيام، محاصيلهم من القمح إلى مراكز الإدارة الذاتية وفق الآلية المتبعة في ذلك، وبنظام الدرجات، فيما أكد الرئيس المشترك لشركة التطوير الزراعي أن تسديد الفواتير لن يتأخر، والاستلام يجري دون عوائق. (مرفق بالفيديو والصور).

حذرت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة كري سبي من نشوء جيل مؤدلج بعقيدة متطرفة في المناطق السورية المحتلة من قبل الدولة التركية المحتلة، ومن التغيير الديمغرافي الممارَس. (مرفق بالفيديو والصور).

تميز المعرض الثامن للفن التشكيلي عن المعارض السبعة السابقة باتساع نطاق المشاركات وتنوع المواضيع، وتجاوز الفنانون مدارس الفن التشكيلي التقليدية؛ لكن إغلاق معبر فيش خابور الحدودي من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني حرم عدداً من الفنانين والفنانات من خارج شمال وشرق سوريا من المشاركة في المعرض. (مرفق بالفيديو والصور).

حضر الملف اللبناني في إعلان جدة الذي صدر في ختام أعمال القمة العربية، من حيث دعوة اللبنانيين إلى الحوار وحثهم على انتخاب رئيس للجمهورية يرضي طموحاتهم، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية والإصلاحات، كما حضر في كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي طالب بخارطة الطريق لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم ومنع تصدير المخدرات إلى البلاد العربية.

اختتم سلطان عُمان هيثم بن طارق، الإثنين 29 أيار، زيارة للعاصمة الإيرانية طهران، بعد أيام من زيارته للعاصمة المصرية القاهرة، وسط أنباء عن تبنّي سلطنة عُمان مبادرة لإعادة العلاقات بين مصر وإيران.

يناقش المعهد العالي للإعلام الدفعة الأولى من مشاريع تخرج الطلاب، في مدرج جامعة روج آفا في مدينة قامشلو. الساعة 09.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء في ناحية عامودا مراسم استذكار شهاد شهر أيار، في مزار الشهيد إسماعيل، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تحت شعار "تنظيم الفرد والمجتمع بالفكر الاقتصادي الكومينالي هو السبيل للوصول لحياة تشاركية ندية حرة"، تعقد أكاديميات المجتمع الديمقراطي الملتقى الفكري الأول، وذلك في صالة مشوار بمدينة الرقة الساعة 10.00. (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا ملتقى خطابي لدعم و مساندة ثورة الجدائل تحت شعار المرأة، الحياة، الحرية وذلك في صالة رشو بمدينة الحسكة، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

تنظم روضة هيفي لدوي الاحتياجات الخاصة معرض لرسومات الأطفال، في روضة هيفي في مدينة كوباني، الساعة 10.00 (مرفق بالفيديو والصور).

ANHA