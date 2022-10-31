مخطط وكالة أنباء هاوار 31- 10 - 2022

تنظم القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيسها، وذلك في ملعب شهداء 12 آذار بمدينة قامشلو، الساعة الـ 01:00.(مرفق بالصور والفيديو)

تنظم حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كوباني مظاهرتين منفصلين، المظاهرة الأولى في ناحية قناية في الريف الغربي لمدينة كوباني والمظاهرة الثانية في ناحية شيران في الريف الشرقي للمدينة، وذلك تنديداً بالعزلة المفروضة على قائد عبدالله أوجلان والمطالبة بالحرية الجسدية له، الساعة 12:00. (مرفق بالفيديو والصور)

أكد الناطق باسم مجلس تجمّع عشائر البو كمال في ريف دير الزور الشرقي، أن التقارب التركي مع حكومة دمشق لن يجلب للسوريين سوى الويلات والحروب والدمار، وطالب السياسيين في سوريا، بالضغط على حكومة دمشق للجلوس إلى طاولة الحوار، لإنهاء الأزمة السورية. (مرفق بالصور والفيديو)

أكد الخبير في الموارد المائية، طراد شيخ إبراهيم أن قرار الإدارة الذاتية منع حفر الآبار في شمال وشرق سوريا قرار صائب ويصب في مصلحة المنطقة لما له من آثار سلبية على المدى البعيد في ظل الظروف المناخية السائدة وقلة الأمطار. (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت العشائر العربية في منطقة منبج أنها ستستنفر في حال حدوث هجوم على المنطقة، وقالت " العشائر في منبج تقف صفا واحدا مع أبنائها في صفوف قوات مجلس منبج العسكري، وقوات سوريا الديمقراطية". (مرفق بالصور والفيديو)

أكد المتحدث باسم المجلس العسكري السرياني ماتاي حنا أن المناطق التي تحتلها تركيا في الشمال السوري باتت مركزاً يخطط فيها مرتزقة داعش لهجماتهم ضد المنطقة. (مرفق بالصور والفيديو)

تحدّثت شقيقة الشهيدة ناكهان آكارسال؛ نسرين آكارسال عن شقيقتها وقالت: "إنّ استذكار، صرخات وأصوات النساء اللواتي تقدّرن جهود ناكهان في جميع أنحاء العالم، تمثّل ناكهان. فاحترام ناكهان وتقدير جهودها خلّداها". (مرفق بالصور والفيديو)

طالبت عائلة الشهيد سردم آكري، المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (HPG) الذي استشهد إثر الهجمات الكيماوية لدولة الاحتلال التركي، المحاميين والجهات الحقوقية بفتح دعوى قضائية ضد الدولة التركية المحتلة في المؤسسات القانونية العالمية. (مرفق بالصور والفيديو)

كشف العضو السابق في لجنة النفط والطاقة النيابية العراقية، غالب محمد، أن غالبية نفط جنوب كردستان يتم تهريبه إلى الاحتلال التركي عبر شركات تابعة لعائلتي أردوغان وبرزاني، مؤكداً أن الوقود الذي تتزود به الآليات العسكرية التركية من دبابات وطائرات وغيرها أثناء قصف الكرد هو من نفط الجنوب. (مرفق بالصور والفيديو)

الثقافة والفن

أشار عضو اللجنة التحضيرية لمعرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة، أنهم سعوا إلى تلافي كل الانتقادات التي وجهت إليهم خلال الأعوام المنصرمة؛ لتطوير المعرض بكافة جوانبه، وأوضح أن نسبة اقتناء الكتب باللغة الكردية لهذا العام كانت الأكبر بين جميع اللغات الأخرى. (مرفق بالصور والفيديو)

ANHA