مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 8 - 2022

تستمر خيمة الاعتصام التي نصبتها قوات حماية المجتمع- المرأة ومؤتمر ستار تحت شعار "أين ضميركم وعدالتكم"، في يومها التاسع عشر أمام مقر الأمم المتحدة بمدينة قامشلو، الساعة الـ10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي ناحية تربسبية في تظاهرة تنديداً بالهجمات التركية على شمال وشرق سوريا، تنطلق التظاهرة من أمام المجمع التربوي، الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

غداً يشيع أهالي ناحية تل حميس الشهيد محمد جمعة الحسن مقاتل قوات الدفاع الذاتي، وذلك إلى مزار الشهداء الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يخرج أهالي إقليم الفرات بمظاهرة حاشد تنديداً بالهجمات التي تنشها الاحتلال التركي على مناطق شمال شورق سوريا، وتنديدا بالخيانة والمؤامرة التي تستهدف مشروع الادارة الذاتية الديمقراطية، الساعة 10:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يستذكر أهالي إقليم الفرات شهداء شهر آب في مزار الشهيدة دجلة جنوبي مركز مدينة كوباني، الساعة 19:00 (مرفق بالفيديو والصور).

ينظم مجلس عوائل الشهداء، مراسم استذكار شهداء شهر آب، وأحياء الذكرى السنوية للشهيد عدنان أبو أمجد، الساعة 18.00.(مرفق بالفيديو والصور).

تعقد المرأة الأرمنية في المجلس الاجتماعي الأرمني، مؤتمرها الأول على مستوى شمال وشرق سوريا، تحت شعار "المرأة الأرمنية تحي ذاتها بعد 107 أعوام من الإبادات. الساعة 10.00. (مرفق بالصور والفيديو)

تبدأ بلدية الشعب في ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا سلسة مشاريع خدمية جديدة في الناحية. (مرفق بالصور والفيديو)

أكدت عوائل شهداء الكريلا في روج آفا، أنهم لن يرحموا كل من يشارك الاحتلال التركي في الحرب ضد أبنائهم بجبال كردستان، متوجهين إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بالقول: "لو فتحتَ عشرات الطرق أيضاً لمساعدة العدو لن تتمكن من كسر إرادة ابنائنا وتقويض مقاومتهم".(مرفق بالفيديو والصور).

عاهد ذوو شهداء هجوم سنجق سعدون في عامودا ومهجّرو عفرين بالسير على خطا الشهداء، وقالوا: "لن تتمكّن دولة الاحتلال التركي عبر هجماتها، من إيقاف مقاومتنا وسننتقم لشهدائنا". (مرفق بالفيديو والصور).

أعرب ذوو الشهداء ووجهاء وأهالي مناطق الطبقة والرقة ودير الزور عن تأييدهم لعملية القسم ولقوات سوريا الديمقراطية، مطالبين بإنزال أشد العقوبات بالجواسيس على خيانتهم لأبناء وطنهم، وتسببهم باستشهاد العشرات. (مرفق بالفيديو والصور).

تواصل دولة الاحتلال التركي قطع كميات كبيرة من مياه نهر الفرات عن الأراضي السورية، فيما يقول مدير سد روج آفا (تشرين) المهندس، حمود الحمادين إن قلة الوارد المائي من الجانب التركي منذ 5 أشهر غير مسبوقة، وأشار إلى أنهم يدخلون من مشكلة إلى كارثة بيئية وإنسانية، كون الخريف هو موسم الاستنزاف للنهر الذي يشهد انخفاضاً كبيراً في مستواه. (مرفق بالفيديو والصور).

تستمر حكومة دمشق منذ مطلع شهر آب بفرض حصار كلي على مقاطعة الشهباء ولم تسمح بمرور أي مادة، من بينها مادة المازوت ما يؤثر سلباً على جوانب حياتية عديدة للمهجرين، في سياسة تصب في خانة واحدة وهي تهجيرهم ثانية. (مرفق بالفيديو والصور).

قالت عضوة مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لشنكال، ريهام حجو، أن الطائرات التركية تستمر في التحليق بسماء شنكال، وتهدد أمن واستقرار شنكال، وأشارت إلى أن "سياسة قذرة تجري بحق المجتمع الإيزيدي، ويحاولون إفراغ شنكال من أهلها".(مرفق بالفيديو والصور).

أوضحت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود أن دولة الاحتلال التركي تتقرب من حكومة دمشق لضرب مشروع الإدارة الذاتية الذي يعد نواة حل الأزمة السورية. (مرفق بالفيديو والصور).

العالم

"فوق مقابر حلفائها، تمشي تركيا إلى مصالحها. ليس لدى حلفائها سوى الشعور بالأسى وهو أقصى ما يمكن أن يفعله العاجز"، هكذا يمكن قراءة الخطوات التي يخطوها النظام التركي بغية تحقيق مصالحه مع إسرائيل أولاً، ثم حكومة دمشق أخيراً.