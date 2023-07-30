مخطط وكالة أنباء هاوار 30 – 7- 2023

أكدت كنانة العبدو، عضوة مجلس تجمّع نساء زنوبيا، استمرار التجمّع بنضاله وتكثيف فعالياته ونشاطاته لكسر العزلة عن القائد عبد الله أوجلان، وتحقيق حريته الجسدية. (مرفق بالفيديو والصور).

"الا يستحق الوطن مننا التضحية لتحريره من ظلم الطامعين والحاقدين، اذاً لنمت في سبيله بعز وشرف"، بهذه الكلمات ترك الشهيد خالد الخليوي وصيته لرفاق دربه اثناء حملة تحرير مدينة الرقة عام2017. (مرفق بالفيديو والصور).

أرجعت تقارير تدهور الاقتصاد السوري إلى تخبط مؤسسات حكومة دمشق، وعلى رأسها المصرف المركزي، في وقت تم رصد بوادر حركة مناهضة للتتريك في المناطق السورية المحتلة، فيما استبعدت تقارير أخرى الوصول لنتائج إيجابية من زيارة أردوغان إلى العراق وتقاربه من مصر، وسط تحذيرات من عودة أردوغان إلى سياساته السابقة، في حين تعرضت مساعي الحلول الليبية للتعثر.

بخطواتها المتثاقلة، وجسدها المنهك من الأمراض، تبدأ الستينية عدولة إبراهيم من مدينة الحسكة صباحها، بالخروج برفقة "جالونها" الذي يتسع لـ 25 لتراً لتعبئة المياه وفي مواجهة واقع مؤلم سببه الاحتلال التركي. (مرفق بالفيديو والصور).

يرى مصابون بالسرطان في مدينة الرقة، أن افتتاح مركز معالجة الأورام في المدينة سيخفف عنهم الكثير من تكاليف العلاج وصعوبة السفر لتلقّي الجرعات، وقدّم القسم حتى الآن 8 جرعات للمرضى مجاناً. (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية درباسية جثمان الشهيد وسيم بيشماف من قوات الدفاع الذاتي، وذلك إلى مزار الشهيد رستم جودي في الدرباسية الساعة ٩:٠٠ (مرفق بالفيديو والصور).

سيدلي مجلس ناحية كركي لكي ببيان إلى الرأي العام تنديدا بهجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مركز مجلس الناحية، الساعة 09:00.(مرفق بالصور والفيديو).

يعقد مكتب الرعاية الاجتماعية في هيئة شؤون الاجتماعية والعمل في مقاطعة عفرين احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للصداقة، وذلك في صالة الشهيدة اخين ولات في ناحية فافين، الساعة 11:00 (مرفق بالفيديو والصور).

يشيع أهالي ناحية عامودا جثماني مقاتلي قوات الدفاع الذاتي، صباح سعدون وإبراهيم مسلط، إلى مزار الشهيد إسماعيل بناحية عامودا، الساعة 18:00. (مرفق بالصور والفيديو).